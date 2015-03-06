به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال ملوان بندر انزلی از ساعت ۱۵:۳۰ امروز جمعه در چارچوب هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر فوتبال میزبان سپاهان اصفهان بود که در پایان توانست حریف قدرتمند خود را با یک گل شکست دهد. فرزاد حاتمی در دقیقه ۱۶ این بازی روی اشتباه شهاب گردان تنها گل مسابقه را به ثمر رساند. ملوان که چهارمین برد پیاپی خود را کسب کرده است با این پیروزی ۲۴ امتیازی شد اما در همان رده یازدهم جدول باقی ماند.

نکته مهم این دیدار تصمیم کمک داور برای منتفی شدن پنالتی سپاهان بود. در حالی که محسن ترکی به نشانه پنالتی در سوت خود دمیده بود، کمک داور با صدا کردن او تاکید کرد بازیکنان ملوان خطایی مرتکب نشده اند تا فرصت پنالتی از سپاهان گرفته شود.

در دیگر بازی همزمان تیم صبای قم در ورزشگاه یادگار امام (ره) به مصاف راه‌آهن رفت و با یک گل حریف خود را پشت سر گذاشت. جواد کاظمیان در دقیقه ۴۱ تنها گل این دیدار را به سود میزبان به ثمر رساند. صبا با این پیروزی ۲۹ امتیازی شد و در رده هشتم جدول ایستاد.