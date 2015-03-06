به گزارش خبرنگار مهر، حواشی دیدار تیم‌های فوتبال ذوب‌آهن اصفهان و سایپای البرز در هفته بیست و دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور به شرح زیر است:

در ابتدای مسابقه و به مناسبت روز درختکاری دو تیم با پلاکاردهای حمایت از درختکاری وارد زمین شدند.

پیش از آغاز این مسابقه یحیی گل‌محمدی و اعضای کادر فنی تیم ذوب‌آهن اصفهان به سمت نیمکت سایپا رفته و با مجید جلالی و سایر نیمکت‌نشینیان این تیم خوش و بش کردند.

ابراهیم صادقی، مجید ایوبی، حامد شیری و ماهان رحمانی پیش از آغاز مسابقه از تیم سایپا به سمت نیمکت ذوب‌آهن اصفهان رفته و با کادر فنی تیم اصفهانی خوش و بش کردند.

محمدباقر صادقی، دروازه‌بان ذوب‌آهن که هفته گذشته بعد از ماه‌ها برای تیم اصفهانی به میدان رفت، امروز نیز پس از عملکرد خوب خود در مسابقه هفته گذشته، بار دیگر از ابتدا برای تیمش به میدان رفت.

سعید آذری، مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان پیش از آغاز بازی به سمت خبرنگاران آمد و با آنها خوش و بش کرد.

به دلیل همزمانی مسابقه امروز با روز درختکاری، دو اصله نهال در ورزشگاه فولادشهر اصفهان با حضور ورزشکاران این تیم اصفهانی کاشته شد.

استقبال ضعیف تماشاگران ذوب‌آهن از این مسابقه نیز قابل توجه بود و با وجود نتایج بسیار خوب تیم اصفهانی در هفته‌های گذشته، امروز تنها هزار نفر از تماشاگران ذوب‌آهن در ورزشگاه فولادشهر اصفهان حضور داشتند.

ذوب‌آهن در این مسابقه قاسم دهنوی، هافبک تیم خود را به دلیل محرومیت و اخراج در بازی گذشته در اختیار نداشت.

رمضانی، مهاجم تیم سایپا بعد از گلزنی تیمش مقابل ذوب‌آهن اصفهان در دقیقه ۱۵، به شدت مقابل نیمکت تیم سایپا خوشحالی کرد و با بازیکنان تیمش خوش و بش کرد.

تعدادی از ورزشکاران مدرسه فوتبال ذوب‌آهن ذوب‌آهن اصفهان به ورزشگاه فولادشهر اصفهان آمده بودند و با صدای کودکانه خود تیم ذوب‌آهن را تشویق کردند.

اشکان خورشیدی داور مسابقه، کارت زرد ماهان رحمانی اول داور قصد کارت زرد دادن نداشت اما بعد از آنکه تماشاگران اعتراض کردند، با تأمل کارت زرد داد.

به دلیل خطای دست مجید ایوبی در محوطه جریمه تیم خود در دقیقه ۳۹ مسابقه، داور مسابقه در این صحنه اعلام پنالتی کرد؛ پس از آن مسعود حسن‌زاده پشت توپ قرار گرفت و گل تساوی تیمش را در دقیقه ۴۰ مسابقه به ثمر رساند.

مسعود حسن‌زاده بعد از گل یبای خود در دقیقه ۴۵ مسابقه که با پاس کاوه رضایی ساخته شد، به میزان قابل توجهی به شادی پرداخت و همچون کریس رونالدو به شادی پرداخت.