مرحله دوم طرح آموزش تخصصی قاریان نوجوان در تهران آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم افتتاحیه این مرحله در ساعت ۸:۳۰ امروز در سالن اجتماعات حسینیه هدایت و با تلاوت قرآن کریم توسط منصور قصری‌زاده، قاری بین‌المللی کشورمان و پخش کلیپی از دوره قبل آغاز شد.

در ادامه محمدتقی میرزاجانی، مدیر طرح اسوه، به بیان گزارش عملکرد و برنامه‌های گذشته و پیش‌روی این طرح اشاره کرد.

وی گفت: در این دوره میزبان ۳۷ قاری ممتاز از بیست استان کشور هستیم که این تعداد از بین یکصد و ده نفر و با آزمون ورودی انتخاب شده‌اند.

میرزاجانی ادامه داد: رویکرد مرحله اول که در تابستان سال جاری برگزار، بیشتر تربیتی و مباحث تئوری بود. اما این مرحله که تا ۲۲ اسفند ادامه دارد، با رویکرد کارگاهی برگزار می‌شود.

مدیر طرح اذعان کرد: برنامه‌ریزی ما در بنیاد خاتم‌الاوصیاء(عج) برای این طرح، یک دوره پنج ساله است و در این مدت، اعضای به صورت مستمر با اعضای طرح در ارتباط هستیم تا ان شا الله بتوانیم به هدف خود که همان تربیت قاریان تراز جمهوری اسلامی ایران است، برسیم.

در ادامه، دکتر محمدعلی خواجه‌پیری از مدیران و خادمان قرآن کریم به ایراد سخن پرداخت. وی نکاتی را در باب اهمیت آموزش در این مقطع و نیز توجه به سخنان بزرگان، برای رسیدن به مطلوب بیان داشت.

پس از وی، حجت‌الاسلام حمید محمدی، رئیس شورای توسعه فرهنگ قرآنی با ذکر احادیثی از معصومین(ع) گفت: اراده و تصمیم انسان به قدر همّ و غمّ اوست و ارزش هر انسان نیز به قدر اراده‌ی اوست. پس کسی می‌تواند موفق شود و کارهای بزرگ بکند به جایگاه علمای عظام برسد که بیش از دیگران هم و غم داشته باشه.

برنامه بعدی، اهداء جوایز به افرادی بود که در مسابقات پیامکی و نشریه اسوه شرکت کرده بودند. پایان بخش مراسم افتتاحیه، اجرای ابتهال حب‌الحسین توسط یکی از قاریان عضو طرح بود.

پس از مراسم افتتاحیه، نوجوانان خود را برای آزمون کتبی و اساتید ایشان که از شهرهای مختلف دعوت شده بودند، برای شرکت در جلسه هم‌اندیشی و تشریک مساعی آماده شدند.

لازم به ذکر است، این طرح توسط بنیاد خاتم الاوصیاء( جامعه فرهنگی قرآنی عصر) و شورای عالی قرآن برگزار می‌شود. مرحله اول این طرح در شهریورماه سال جاری به مدت یک‌ماه برگزار شده بود و مرحله سوم آن نیز در تابستان سال آینده در مشهد مقدس برگزار خواهد شد.