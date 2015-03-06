تولید ۸ درصد کل محصولات کشاورزی تولیدی آذربایجان شرقی در بناب

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرج اللهی عصر جمعه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی شهرستان بناب با بیان اینکه به علت خشکی دریاچه ارومیه مشکلات زیادی گریبان گیر شهرستان بناب شده است، افزود: امیدواریم با کمک مسئولان و با استفاده از منابع موجود و مدیریت آن حداکثر استفاده را درخصوص عبور از این بحران داشته باشیم.

وی با بیان اینکه از ۲۸ هزار و ۳۸۸ هکتار از اراضی شهرستان بناب ۲۰ هزار و ۹۳۲ هکتار آبی و ۷ هزار و ۷۵۶ هکتار آن را اراضی دیم هستند، گفت: کاهش آب چاه ها در حاشیه دریاچه و در بناب خیلی مشهود است که نیاز است توجه ویژه ای بر تغییر و اصلاح الگوی کشت داشته باشیم.

فرماندار بناب بتنی کردن کانالهای سنتی را یکی از راههای جلوگیری از هدررفت آب دانست و گفت: کشت پیاز شغل عمده کشاورزان منطقه است که برای هر کیلوگرم پیاز تولیدی پنج لیتر آب لازم است پس چاره ای جز اصلاح الگوی کشت نداریم.

فرج اللهی بر ضرورت توسعه کمربند سبز و تکثیر گونه ای گیاه از طرف دریاچه ارومیه تاکید کرد و اظهار داشت: ۱۲۷ کیلومتر در این شهرستان کانال سنتی داریم که اگر جهاد کشاورزی اعتبارات لازم را تخصیص دهد، با بتنی کردن کانال های سنتی شاهد کاهش هدررفت آب در منطقه خواهیم بود.