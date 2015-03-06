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۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۱۸:۳۲

برای گرفتن میزبانی جام ملت ها ؛

بلاتر از ایران خواست به زنان اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را بدهد

بلاتر از ایران خواست به زنان اجازه حضور در ورزشگاه‌ها را بدهد

رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال، فیفا، از ایران درخواست کرده ممنوعیت حضور زنان در ورزشگاه‌ها را بردارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سپ بلاتر در گفتگو با هفته نامه فیفا گفته است: یک ممنوعیت کلی در خصوص حضور زنان در ورزشگاه‌ها همچنان در ایران اعمال می‌شود. این نمی‌تواند ادامه داشته باشد.

طبق اعلام فیفا، بیش از 30 میلیون زن و دختر در 209 کشور عضو فیفا فوتبال بازی می‌کنند و 14 درصد از از آنها جوان هستند. سال گذشته فیفا به زنان مسلمان اجازه داد تا با روسری در میدان حاضر شوند. 

این در حالی است که تیم های ملی فوتبال بانوان ایران سالهاست در سطح آسیا و میادین بین المللی فعالیت می کنند و محدودیتی برای حضور در مسابقات ندارند.

بلاتر که برای پنجمین دوره است ریاست فیفا را بر عهده دارد، گفت: پتانسیل توسعه فوتبال زنان از هر چیز دیگر این رشته بزرگ تر است و این موقعیت که بر موانع اجتماعی فائق آید حتی پراهمیت‌تر است. فوتبال نقشی کلیدی در خصوص برابری زنان بازی می‎کند. ایران باید در ورزشگاه ها را بر روی میلیون ها دختر و زن باز کند. 

رئیس فدراسیون بین المللی فوتبال در حالی چنین اظهار نظری کرده است که فدراسیون فوتبال ایران خواستار میزبانی جام ملت های 2019 در آسیا شده و قرار است بزودی از میان ایران و امارات یکی به عنوان میزبان این دوره از مسابقات انتخاب و معرفی شود.

 

کد مطلب 2512675

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