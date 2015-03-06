تاسیسات دریایی در یک قدمی قهرمانی قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر فوتسال عصر امروز جمعه برگزار شد که در مهمترین دیدار تیم تاسیسات دریایی صدرنشین مسابقات با حساب ۴ بر ۲ از سد مس سونگون گذشت. ابوالفضل حسینی، وحید شمسایی، مجید رئیسی و علی ابراهیمی زننده گل‌های تیم تاسیسات بودند و دو گل تیم حریف را مجید رضایی و مسلم رستمی‌ها به ثمر رساندند.

نکته جالب توجه این دیدار بازی کردن وحید شمسایی بود که مدعی شده بود شش تا هشت هفته دور از میدان خواهد بود و ممکن است به بازی هفته آینده برسد اما در این بازی زمانی که دو تیم به تساوی یک بر یک رسیده بودند گل دوم تیمش را به ثمر رساند. تاسیسات با این برد ۵۰ امتیازی شد و برای قهرمانی به یک امتیاز از دیدار هفته آینده در زمین منصوری قرچک نیاز دارد.

تیم گیتی پسند، نزدیکترین تعقیب کننده تاسیسات در زمین دو بار عقب افتاد اما هر بار جبران کرد تا به تساوی ۲ - ۲ رضایت دهد. گیتی پسند با ۴۷ امتیاز در رده دوم قرار دارد و باید منتظر شکست تاسیسات در هفته پایانی بماند تا در اینصورت با پیروزی پرگل برابر حریف خود به عنوان قهرمانی دست یابد.

نتایج کامل دیدارهای هفته بیست و پنجم به شرح زیر است:

* پایاسازه ۲ - گیتی پسند ۲

* شهروند ساری ۳ - شرکت حفاری یک

* تاسیسات دریایی ۴ - مس سونگون ۲

* فردوسی مشهد ۶ - مقاومت البرز ۳

* شهرداری ساوه ۷ - دبیری تبریز ۲

* ماهان تندیس یک - فرش آرا ۶

* میثاق تهران ۴ - منصوری قرچک یک