باید روند مطلوب تیم ذوب آهن را ادامه دهیم

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل‌محمدی عصر امروز پس از پیروزی پرگل تیمش مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی درباره دلایل این پیروزی اظهار داشت: تیم سایپا یک تیم خطرناک به شمار می‌رفت و می‌دانستیم که آنها در فاز حمله بسیار خوب ظاهر شده و با سرعت هستند اما بازیکنان ما بسیار خوب ظاهر شدند.

وی با اشاره به عملکرد تیمش در این بازی تصریح کرد: ما در بازی امروز تنها یک موقعیت به تیم سایپا دادیم که این موقعیت به گل رسید و امیدوار هستیم که این روند را ادامه داده و در ادامه بهتر ظاهر شویم.

سرمربی ذوب‌آهن اصفهان درباره اینکه آیا پنالتی اعلام شده به سود تیمش صحیح بود یا خیر، بیان داشت: تیم قبل از اعلام پنالتی ما چند موقعیت خوب داشتیم و بعد از پنالتی نیز موقعیت‌هایی داشته و توانستیم گل بزنیم اما باید بگویم که این صحنه پنالتی بود.

وی ادامه داد: ما در نیمه دوم هم فشار را کم نکرده و بسیار خوب بودیم و اجازه ندادیم که تیم حریف حتی یک شوت به سمت دروازه ما بزنند و من بسیار از این نتیجه راضی هستم.

گل‌محمدی درباره انتقادات جلالی از تماشاگران ذوب‌آهن گفت: من در طول ۹۰ دقیقه‌ای که کنار زمین بودم، حرفی از هواداران نشنیدم و به نظر من امروز روز خوب هواداران به شمار می‌رفت اما من از این مسئله اطلاعی ندارم.

وی در پاسخ به اینکه چرا مسعود حسن‌زاده در بازی‌های اخیر خود به میزان قابل توجهی اخطار مجانی گرفته، گفت: بازیکنی در سطح تیم ملی نباید اینقدر کارت زرد بگیرد و باید تمرکز داشته باشد که کارت دریافت نکند.

سرمربی تیم ذوب‌آهن اصفهان خاطرنشان کرد: بازیکنی که ۶،۷ کارت دریافت می‌کند، باید سعی کند که تمرکز خودش را ثابت کند و از حسن‌زاده می‌خواهم که در هفته‌های آینده، کمتر کارت دریافت کند.