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۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۱۶

امید ابراهیمی:

ابتدای بازی ناهماهنگ بودیم/ استقلال روی تجربه اش به پیروزی رسید

ابتدای بازی ناهماهنگ بودیم/ استقلال روی تجربه اش به پیروزی رسید

هافبک تیم فوتبال استقلال گفت: دقایق ابتدایی دیدار برابر نفت مسجدسلیمان ناهماهنگ بودیم اما با استفاده از تجربه بازیکنان به سه امتیاز این دیدار دست پیدا کردیم.

به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی پس از پیروزی یک بر صفر جمعه شب استقلال برابر نفت مسجدسلیمان ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ما در شروع بازی ناهماهنگ کار کرد اما هر چه زمان گذشته شرایط بهتری پیدا کردیم و توانستیم به پیروزی برسیم.

وی افزود: صادقانه بگویم تیم نفت مسجدسلیمان هم نمایش خوبی داشت و بازی قابل قبولی را ارائه کرد. با این حال تیم ما با استفاده از تجربه بازیکنانش توانست به گل برسد و سه امتیاز را از آن خود کند.

این بازیکن در پایان ابراز امیدواری کرد استقلال بتواند با ادامه این روند در دیدار هفته آینده برابر نفت تهران هم به پیروزی برسد.

کد مطلب 2512687

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