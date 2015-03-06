ابتدای بازی ناهماهنگ بودیم/ استقلال روی تجربه اش به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی پس از پیروزی یک بر صفر جمعه شب استقلال برابر نفت مسجدسلیمان ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ما در شروع بازی ناهماهنگ کار کرد اما هر چه زمان گذشته شرایط بهتری پیدا کردیم و توانستیم به پیروزی برسیم.

وی افزود: صادقانه بگویم تیم نفت مسجدسلیمان هم نمایش خوبی داشت و بازی قابل قبولی را ارائه کرد. با این حال تیم ما با استفاده از تجربه بازیکنانش توانست به گل برسد و سه امتیاز را از آن خود کند.

این بازیکن در پایان ابراز امیدواری کرد استقلال بتواند با ادامه این روند در دیدار هفته آینده برابر نفت تهران هم به پیروزی برسد.