ابتدای بازی ناهماهنگ بودیم/ استقلال روی تجربه اش به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر، امید ابراهیمی پس از پیروزی یک بر صفر جمعه شب استقلال برابر نفت مسجدسلیمان ضمن بیان این مطلب افزود: تیم ما در شروع بازی ناهماهنگ کار کرد اما هر چه زمان گذشته شرایط بهتری پیدا کردیم و توانستیم به پیروزی برسیم.
وی افزود: صادقانه بگویم تیم نفت مسجدسلیمان هم نمایش خوبی داشت و بازی قابل قبولی را ارائه کرد. با این حال تیم ما با استفاده از تجربه بازیکنانش توانست به گل برسد و سه امتیاز را از آن خود کند.
این بازیکن در پایان ابراز امیدواری کرد استقلال بتواند با ادامه این روند در دیدار هفته آینده برابر نفت تهران هم به پیروزی برسد.
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