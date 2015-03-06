سه امتیاز ارزشمند را کسب کردیم/ بازی دلچسبی نبود

به گزارش خبرنگار مهر، جواد زرینچه که به جای امیر قلعه نویی در نشست خبری حاضر شده بود، پس از پیروزی یک بر صفر عصر جمعه تیمش برابر نفت مسجدسلیمان در جمع خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی گفت: بازی دلچسبی نبود. شاید یکی از دلایل آن سردی هوا بود ولی به نظرم دوری از مسابقات روی کیفیت کار تاثیرگذار بود.

وی افزود: در هر صورت ما سه امتیاز ارزشمند را کسب کردیم تا در جمع مدعیان قرار گیریم و برای بازیهای بعدی امیدواری بیشتری داشته باشیم.

مربی تیم فوتبال استقلال در بخش دیگری از صحبت هایش گفت: تیم نفت مسجدسلیمان مقابل ما بسیار خوب بازی کرد و واقعا نشان داد جایگاه این تیم در پایین جدول نباید باشد. من برای این تیم آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم شرایط طوری فراهم شود که در کوران بازیها شاهد وقفه های اینچنینی نباشیم.

زرینچه همچنین به برخی مشکلات که روی روند کار استقلال تاثیرگذار بوده اشاره کرد و گفت: مشکلات مالی، مرخصی برخی از بازیکنان و شاید درگیری های زندگی خصوصی باعث می شود اذیت شویم. اگر بازیها مستمر باشد بهتر نتیجه می گیریم. امیدوارم سازمان لیگ تجربه خوبی کسب کند تا سال آینده شاهد برنامه ریزی بهتری باشیم تا تیم ها از وقفه های ایجاد شده آسیب نبینند.