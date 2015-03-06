به گزارش خبرنگار مهر، سعید آذری عصر امروز پس از پیروزی پرگل تیمش مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی در پاسخ به سئوالی درباره انتقادات مجید جلالی نسبت به فحاشی تماشاگران اظهار داشت: من نزدیک به ۲۰ دقیقه در کنار زمین و نزد هواداران تیم بودم و چیز خاصی از این مسئله نشنیده‌ام، هرچند که اگر آقای جلالی از موضوعی ناراحت شده باشد، به عنوان یک پیشکسوت و معلم از او عذرخواهی می‌کنم.

وی تصریح کرد: اگر تماشاگرانی که پشت سر او و پشت نیمکت او بوده‌اند، فحاشی کرده‌اند، بر اساس قوانین سازمان لیگ، تماشاگران سایپا به شمار می‌رفته‌اند چراکه طبق قوانینن سازمان لیگ تماشاگران خودشان بودند.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان بیان داشت: من چیز خاصی نشنیدم اما اگر ایشان ناراحت بودند، من از او عذرخواهی می‌کنم.

وی در پاسخ به اینکه آیا ذوبی‌ها مشکلی با جلالی دارند که این مسئله صورت گرفته، تصریح کرد: دقیقا نمی‌دانم ادله آقای جلالی چه بوده اما باید بگویم تیم ما هیچ انگیزه‌ای از اینکه چنین کاری صورت گیرد، ندارد و من چند بار بعد از باخت به رختکن آنها رفته‌ام و نشان داده‌ام که مشکلی بین ما وجود ندارد.

آذری با انتقاد از لحن صحبت‌های سرمربی تیم سایپای البرز بیان داشت: تیمی که ۴ گل دریافت می‌کند، به دنبال توجیه است و نمی‌گویم که آقای جلالی به دنبال توجیه بوده اما به نظر من باید به بازیکنان تیم حریف احترام بگذاریم.

وی درباره دلایل این صحبت‌ها ادامه داد: به هر حال باشگاه‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنند و نباید انتظار نداشته باشیم تیمی که ۳ گل به فولاد می‌زند، بعد از یک باخت بسیار نامناسب، اینگونه صحبت نکند.

مدیرعامل باشگاه ذوب‌آهن اصفهان اضافه کرد: این توجیه خوبی برای دریافت چهار گل نیست و من اگر جای آقای جلالی بودم به جای صحبت‌هایی نظیر این، به مسائل فنی می‌پرداختم.