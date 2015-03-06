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۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۱۴

صادقی:

عدالت فوتبال در صورت تساوی یا باخت ذوب‌آهن زیر سئوال می‌رفت

عدالت فوتبال در صورت تساوی یا باخت ذوب‌آهن زیر سئوال می‌رفت

اصفهان- دروازه‌بان تیم فوتبال ذوب‌آهن اصفهان گفت: به نظر من عدالت فوتبال در صورت تساوی یا باخت ذوب‌آهن زیر سئوال می‌رفت زیرا تیم ما امروز مستحق پیروزی بود.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر صادقی عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار داشت: شرایط این بازی به خاطر اینکه بعد از دربی برگزار می‌شد، بسیار دشوار بود زیرا بازی بعد از شهرآورد چه در اصفهان و چه در تهران بسیار سخت می‌شود.

وی افزود: تیم ما در مسابقه امروز خوب بازی کرده و نتیجه گرفت و در نهایت پیروزی مسابقه را ازآن خود کرد. ما در نیمه نخست گل خوردیم اما خیلی زود آن را جبران کردیم و این رمز موفقیت ما بود. خوشحال هستم که در نهایت توانستیم با اختلاف زیاد به پیروزی رسیدیم.

دروازه‌بان تیم ذوب‌آهن اصفهان تصریح کرد: به هر حال من به تیم سایپا که تیم سابق من است، احترام می‌گذارم اما واقعا اگر ما این بازی را مساوی می‌کردیم یا می‌باختیم، عدالت رعایت نمی‌شد.

وی ادامه داد: ما خیلی در این مسابقه بهتر بودیم و نتیجه را به سود خودمان تغییر دهیم زیرا شرایط ما خوب بود و در نهایت پیروزی حق ما به شمار می‌رفت.

صادقی درباره عملکرد خودش در این مسابقه گفت: و این بازی زیاد توپ به سمت دروازه نیامد اما در دیدار با سپاهان بد نبودم و تلاش می‌کنم این روند را ادامه می‌دهم و در بازی‌های آینده بهتر می‌شوم.

وی درباره انتقادات مجید جلالی از هواداران ذوب‌آهن اضافه کرد: من در بازی امروز از تماشاگران تیم خودمان فحاشی نشنیدم.

 

کد مطلب 2512695

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