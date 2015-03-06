به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر صادقی عصر امروز پس از پیروزی تیمش مقابل سایپای البرز در جمع خبرنگاران رسانههای گروهی اظهار داشت: شرایط این بازی به خاطر اینکه بعد از دربی برگزار میشد، بسیار دشوار بود زیرا بازی بعد از شهرآورد چه در اصفهان و چه در تهران بسیار سخت میشود.
وی افزود: تیم ما در مسابقه امروز خوب بازی کرده و نتیجه گرفت و در نهایت پیروزی مسابقه را ازآن خود کرد. ما در نیمه نخست گل خوردیم اما خیلی زود آن را جبران کردیم و این رمز موفقیت ما بود. خوشحال هستم که در نهایت توانستیم با اختلاف زیاد به پیروزی رسیدیم.
دروازهبان تیم ذوبآهن اصفهان تصریح کرد: به هر حال من به تیم سایپا که تیم سابق من است، احترام میگذارم اما واقعا اگر ما این بازی را مساوی میکردیم یا میباختیم، عدالت رعایت نمیشد.
وی ادامه داد: ما خیلی در این مسابقه بهتر بودیم و نتیجه را به سود خودمان تغییر دهیم زیرا شرایط ما خوب بود و در نهایت پیروزی حق ما به شمار میرفت.
صادقی درباره عملکرد خودش در این مسابقه گفت: و این بازی زیاد توپ به سمت دروازه نیامد اما در دیدار با سپاهان بد نبودم و تلاش میکنم این روند را ادامه میدهم و در بازیهای آینده بهتر میشوم.
وی درباره انتقادات مجید جلالی از هواداران ذوبآهن اضافه کرد: من در بازی امروز از تماشاگران تیم خودمان فحاشی نشنیدم.
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