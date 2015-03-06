به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال صبای قم و راه آهن تهران عصر جمعه در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم به مصاف هم رفتند که این بازی با برتری یک بر صفر صبا به پایان رسید.

در حاشیه این مسابقه، محمدرضا رحیمی مدیرعامل باشگاه راه آهن تهران برای مشاهده این مسابقه از نزدیک در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم حاضر شد.

والتر پریرا ناظر داوری کنفدراسیون فوتبال آسیا از هند برای بررسی وضعیت قضاوت بیژن حیدری داور وسط این مسابقه در ورزشگاه حضور پیدا کرد.

مدیر عامل باشگاه راه آهن در زمانی که بازیکنان راه آهن در حال ورود به زمین برای گرم کردن خود بودند با تک تک بازیکنان دست داد و برای آن‌ها آرزوی موفقیت کرد.

روی نیمکت صبای قم میلاد فراهانی، وحید علی آبادی، داوود بهادری، حمیدرضا کاظمی، محمد اوسانی، سعید مهدی‌پور و آمبونو آچیله حضور داشتند.

نیمکت نشینان تیم راه آهن تهران را امیر عابدزاده، شیث رضایی، محمد حسین‌پور، مجتبی شیری، محسن میرابی، عادل کلاه کج تشکیل داده بودند.

سید مهدی میردادماد مداح اهل بیت (ع) پیش از آغاز بازی با حضور در محوطه فنی نیمکت تیم راه آهن با فرهاد کاظمی سرمربی راه آهن دیده بوسی کرد ضمن اینکه وی در رختکن تیم صبای قم نیز حضور پیدا کرد.

رامین رضاییان، پیروز قربانی، هادی شکوری، جواد کاظمیان، ایوب کلانتری و ابوالفضل ابراهیمی پیش از آغاز بازی به سمت نیمکت راه آهن رفتند و بهادر عبدی، امین منوچهری و رامین رضاییان به سوی نیمکت صبای قم رفتند و خوش و بش کردند.

مهرداد طهماسبی دروازه‌بان تیم صبای قم در نیمه دوم ناجی تیمش شد و بهترین موقعیت راه آهن را با واکنشی استثنایی که با ضربه سر ایرانپوریان ایجاد شده بود، به کرنر فرستاد ضمن اینکه وی دقایقی بعد یک تک به تک را از بازیکنان راه آهن گرفت.

ایوب کلانتری با کارت زردی که در این مسابقه گرفت ۳ اخطاره شد تا بازی بعدی صبا در اهواز برای استقلال خوزستان را از دست بدهد در حالی که این بازیکن در هر ۳ بازی خارج از خانه صبا در خوزستان محروم شده است.