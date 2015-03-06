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۱۵ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۰۳

میلاد زنیدپور:

پتانسیل ماندن در لیگ را داریم/ مستحق شکست برابر استقلال نبودیم

پتانسیل ماندن در لیگ را داریم/ مستحق شکست برابر استقلال نبودیم

بازیکن تیم فوتبال نفت مسجد سلیمان با بیان اینکه تیمش می تواند در لیگ برتر باقی بماند گفت: ما مقابل استقلال نشان دادیم که پتانسیل ماندن در لیگ برتر را داریم.

به گزارش خبرنگار مهر، میلاد زنیدپور بعد از دیدار این تیم برابر استقلال تهران در جمع خبرنگاران گفت: به نظرم در این مسابقه مستحق باخت نبودیم. در نیمه دوم خوب بازی نکردیم و تمرکز لازم را نداشتیم برای همین نتیجه را واگذار کردیم.

وی درباره اینکه آیا نفت مسجدسلیمان در لیگ برتر باقی می ماند یا خیر، عنوان کرد: تیم ما پتانسیل خوبی دارد و این را در بازی برابر استقلال هم نشان داد. همه چیز به تلاش خودمان بستگی دارد البته مشکلات مالی واقعا تیم را اذیت کرده است با این حال تمام تلاش خودمان را می کنیم که به نتیجه برسیم.

کد مطلب 2512703

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