ماهان تندیس در قم از امتیاز میزبانی برخوردار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، علی رعدی شامگاه جمعه پس از پایان دیدار تیم‌های ماهان تندیس قم و فرش آرای مشهد در لیگ بر‌تر فوتسال اظهار داشت: در بازی برابر فرش آرا، ۴ بازیکن تاثیرگذار ما غایب بودند و مجبور بودیم از نفرات امیدمان در میدان استفاده کنیم اما شرایط بازی به شکلی پیش رفت که نتوانستیم ۳ امتیاز را به دست آوریم.

وی افزود: از ابتدای بازی، فشار و جوسازی علیه ماهان تندیس آغاز شد و تمرکز بازیکنان ماهان تندیس با شعارهایی که روی سکو شکل گرفت، از بین رفت و همین مسئله به تیم فرش آرا کمک کرد که برنده مسابقه باشد.

سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم گفت: بازیکنان فرش آرا در بازی امروز قدر موقعیت‌هایی که خلق شد را دانستند و به برتری که مستحق آن بودند دست پیدا کردند البته تیم ماهان تندیس هم بد بازی نکرد و تلاش زیادی برای جبران گل‌های خورده انجام دادیم.

رعدی بیان داشت: بیشترین کمک را به تیم فرش آرای مشهد، تماشاگران ما انجام دادند به طوری که ما در نیمه نخست برنده بازی بودیم اما فشار تماشاگران سبب شد در نیمه دوم ۶ گل دریافت کنیم و پایان تلخی در این بازی داشته باشیم.

وی عنوان کرد: بدون شک تماشاگر در مسابقات خانگی برای هر تیمی یک امتیاز و ظرفیت است اما نمی‌دانم چرا برخی در مسابقات خانگی ما حاشیه سازی می‌کنند.

سرمربی تیم فوتسال ماهان تندیس قم تصریح کرد: ماهان تندیس در شهر قم هم غریب است و حتی برای تمرین هم مشکل سالن داریم و این برای فوتسال قم یک مشکل بزرگ است و سودی به فوتسال قم نمی‌رساند.

رعدی افزود: تماشاگران واقعی تیم فوتسال ماهان تندیس قم باید حامی و پشتیبان تیم باشند و فقط تیمشان را تشویق کنند و از حاشیه سازی بپرهیزند.

استفاده از اسپری فلفل بازیکنان را دچار تنگی نفس کرد

سرمربی تیم فوتسال فرش آرای مشهد نیز پس از پایان دیدار تیم‌های ماهان تندیس قم و فرش آرای مشهد در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پیش از برگزاری این مسابقه به همراه کادر فنی تیم فرش آرا، ماهان تندیس را به خوبی آنالیز کرده بودیم و شناخت خوبی از حریف داشتیم و همین شناخت به ما کمک کرد که برنده بازی باشیم.

مجید مرتضایی افزود: بازیکنان فرش آرا در بازی امروز قدر موقعیت‌هایی که خلق شد را دانستند و به برتری که مستحق آن بودند دست پیدا کردند البته تیم ماهان تندیس هم بازی خوبی ارائه کرد.

وی درباره اتفاقات و حاشیه‌های این بازی گفت: استفاده از اسپری اشک آور و اقداماتی از این دست در سالن ورزشی کار جالبی نیست و عقیده من این است که باید در مقابل این حواشی ایستاد.

سرمربی تیم فوتسال فرش آرای مشهد بیان کرد: بدون شک همه از حضور در سالن ورزشی به دنبال مشاهده یک بازی خوب و تماشایی و فارغ از مسائل غیر فنی هستند اما اگر چنین اقداماتی گسترش یابد روح فوتسال ضربه می‌خورد و باید منشأ این حواشی شناسایی و از فوتسال محو شود.

وی عنوان کرد: امروز توانستیم با ارائه یک بازی هوشمندانه ۳ امتیاز را به دست آوریم در حالی که چند بازیکن ما در این بازی در اختیار ما نبودند اما نفرات جایگزین خوب کار کردند.

مرتضایی افزود: از بروز اتفاقات امروز در قم متعجب شدم و حتی بعضی از بازیکنان ما دچار تنگی نفس شدند و اشک می‌ریختند و چنین مسائلی درشأن ورزش نیست.