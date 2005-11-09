نگراني اروپايي ها از گسترش ناآرامي هاي فرانسه به خارج از اين كشور

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از منابع خبري، برپايه اين گزارش اين دومين مصوبه اي است كه از سوي دولت صادر شده است و تمام منطقه پاريس و 30شهرك و شهرهاي مختلف را در بر مي گيرد.اين دستور به دولت اين اجازه را مي دهد كه رفت و آمدهاي مردم در ساعات و مكان هاي تعيين شده و همچنين ملاقات هايي كه منجر به تشديد آشوب ها مي شوند،ممنوع كند.

اين مصوبه همچنين اين اجازه را به مقامات دولتي مي دهد كه به " تفتيش خانه ها در هر زمان از شبانه روز بپردازند و همه مطبوعات و موسسات انتشاراتي هاي سراسر كشور را كنترل كنند. "

اين در حالي است كه دومينيك دو ويلپن نخست وزير فرانسه روز گذشته به اعضاي پارلمان گفته بود كه چنين حكمي نبايد صادر شود.

ماده ششم اين مصوبه به وزير كشور اين اجازه را مي دهد كه" هر شخص فعالي را كه براي امنيت عمومي خطرناك است در خانه اش دستگير كند."

با وجود اعلام وضعيت اضطراري، اعتراضات شب گذشته و امروز هم ادامه داشته و طي آن 600خورو به آتش كشيده شد، اما پليس اعلام كرده است كه آمارحوادث كاهش داشته و هيچ موردي از حمله به پليس گزارش نشده است.

كلود گونت معاون ارشد نيكولاس ساركوزي وزير كشور اعلام كرد: آمار كل خوروهاي آتش گرفته طي شب گذشته 617مورد در سراسر كشور گزارش شده است در حالي كه اين رقم طي روز گذشته 1173مورد گزارش شده است.



به گفته وي، 1800تن از آغاز درگيري ها دستگير شده اند و بيش از 1500تن - كه اغلب جوانان عرب و سياه پوست هستند- در بازداشت به سر مي برند و براي 106 تن نيز حكم زندان صادر شده است.

جوز آنتونيو آلونسو وزير كشور اسپانيا گفت : اگر فرانسه در مهار اين آشوب ها موفق شود، اين موفقيت بزرگي براي همه اروپاييان خواهد بود.

آنتونيوس لوييس سانتوز دا كوستا وزير كشور پرتقال در يك كنفرانس مطبوعاتي براين مساله توافق كرد كه اين مشكل مختص فرانسه نيست . اين يك معضل مشترك بين همه گروه هاي مهاجردر ديگر مناطق اروپا است.

يك روزنامه آلماني در آخرين شماره خود در روز چهار شنبه نوشت : تجربه فرانسه بايد مورد عبرت و توجه همه اروپا قرار بگيرد.

جوزپه پيسانوGiuseppe Pisanuوزير كشور ايتاليا در واكنش به اين ناآرامي ها گفت : خطر واقعي از سوي مناطق آشوب زده در فرانسه نيست بلكه خطر واقعي از تروريسمي است كه براي اهداف مختلفي سازماندهي شده است مثل جنايت، خرابكاري، مهاجرت هاي پنهاني و بي قانوني.

اين در حالي است كه رومانو پرودي رهبر حزب مخالف پيش از اين گفته بود كه انفجار در مناطق مختلف ايتاليا حتمي است.

پرودي گفت : مناطقي از كشور ما نيز در اين تراژدي انساني سهيم هستند اگر ما در مورد مسايل اجتماعي و امور تهيه مسكن اين طبقه اجتماعي اقدام جدي نداشته باشيم صحنه هايي همچون صحنه آشوب در فرانسه را تجربه خواهيم كرد.

يك روزنامه رومانيايي نيز نوشت : حوادث فرانسه تشديد خواهند يافت و "انتفاضه اروپايي" را تشكيل خواهند داد .

بسياري از روزنامه هاي عربي نيزبا اشاره به كشيده شدن اين ناآرامي ها به كشورهاي بلژيك و آلمان از گسترش آن به ديگر مناطق اروپا ابراز نگراني كردند چرا كه به عقيده آنها تعداد بسيار زيادي از مهاجران مسلمان در اين كشورها سكونت دارند.

اين در حالي است كه دولت انگليس هم اقداماتي را براي جلوگيري از" رفتار ضد تروريستي" در بين جوانان اتخاذ كرده است. حدود 140000نيرو در مرزهاي انگليس و هزاران تن ديگر در بخش هاي ديگري از اين كشور مستقر شده اند.

درگيري هاي اخير در پاريس پس از آن آغاز شد كه دو نوجوان سياه پوست فرانسوي اواخرهفته گذشته دريكي از شهرك هاي حومه پاريس توسط نيروهاي پليس هدف گلوله قرار گرفته و كشته شدند.

اين دو نوجوان در شهرك "كليشي -سو- بوآ" (Clichy-sous-Bois) در حومه پايتخت فرانسه براي فرار از دست پليس قصد داشتند از ديوارهاي حفاظ يك نيروگاه برق عبور كنند، كه هدف گلوله پليس قرار گرفتند. اين درحالي است كه پليس پاريس ادعا مي كند اين دو نوجوان بر اثر برق گرفتگي جان سپرده اند!