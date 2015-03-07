۱۲هزار کلاس درس برای اسکان نوروزی فرهنگیان در مشهد آماده سازی شد

علیرضا کاظمی در گفتگو با مهر بیان کرد: نوروز امسال تعداد ۱۲ هزار و ۲۲۰ کلاس درس در قالب یک هزار و ۱۱۵ مدرسه برای اسکان زائران مشهد مقدس آماده سازی و تدارک دیده شده است.

قائم مقام ستاد اسکان زائران فرهنگی خراسان رضوی بیان کرد: از این تعداد۱۹۳ کلاس به صورت ویژه تجهیز شده و تعداد ۶ هزار و ۹۰۶ کلاس درجه «الف» تعداد ۴ هزار و ۲۵۱کلاس درجه «ب» و ۸۷۰ کلاس درجه «ج» برای شرایط اضطراری در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این تعداد کلاس درس در قالب تعداد یک هزار و ۱۱۵ مدرسه و از طریق ایجاد ۴۸ پایگاه نوروزی به منظور ارایه خدمت به زائران و گردشگران برنامه ریزی شده است.

وی با بیان اینکه ستاد اسکان زائران فرهنگی خراسان رضوی آمادگی دارد بیش از یک میلیون و یکصد هزار نفر روز زائر را تحت پوشش قرار دهد بیان کرد: این ستاد از ۲۸ اسفند ماه سال جاری تا ۱۲ فرودین ماه سال اینده نسبت به پذیرش مسافران فرهنگی نوروزی اقدام خواهد کرد.

وی ایجاد یک شبکه نظارتی باساختاردقیق را ازشاخصه های مهم ستاد اسکان فرهنگیان استان خواند وگفت: در این راستا تعداد یک هزار و ۵۸۳ نفر عوامل اجرایی شامل مدیران و سرایداران مدارس حاضر درطرح و نیروهای ستادی پایگاه های نواحی به منظور ارایه خدمات به مسافران شرکت دارند.