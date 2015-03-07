نفرات برتر رقابت های کشتی پهلوانی و هنرهای فردی کردستان مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه جمعه رقابت های کشتی پهلوانی و هنرهای فردی کردستان که با شرکت شهرستان های تابعه استان و به مدت یک روز به میزبانی سنندج برگزار شد، با معرفی نفرات برتر به کار خود پایان داد.

در این مسابقات ۵۰ ورزشکار در بخش کشتی پهلوانی و هنرهای فردی ورزش های زورخانه ای از شهرستان های سنندج، قروه، بیجار، سقز، دهگلان و شهر سریش آباد به رقابت پرداختند.

رقابت های کشتی پهلوانی در وزن ۹۰+ برگزار شد و در پایان پیمان محمدی از شهرستان دهگلان با شکست کلیه حریفان خود سکوی اول این دوره از مسابقات را کسب کرد و به عنوان پهلوان استان کردستان شناخته شد.

همچنین آرام رحیمی و فواد طاهر نژادیان هر دو از شهرستان سنندج عناوین دوم و سوم را در این بخش به خود اختصاص دادند.

در هنرهای فردی در بخش سنگ ذبیح رضائی، میل گیری سنگین حسن شریفی، میل بازی محمد رحمانی و در کباده شهریار کردی از سنندج مقام های نخست را از آن خود کردند.

بر اساس اعلام هیئت ورزش های زورخانه ای و کشتی پهلوانی استان کردستان اعطای بازوبند پهلوانی و جوایز قهرمانان بخش هنرهای فردی در روز ۲۱ اسفندماه در آئین بهره برداری از زورخانه شهدای دهگلان انجام می شود.

قرار است که نفرات برتر این دوره از رقابت ها به عنوان تیم منتخب استان کردستان در رقابت های کشوری و منطقه حضور داشته باشند.

استان کردستان در رشته ورزش های زورخانه ای یکی از قطب های اصلی کشور است و همواره ورزشکاران این استان در قالب تیم های ملی افتخارات زیادی برای کشور کسب کرده اند.