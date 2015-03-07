لايحه بودجه سال ۹۴ شهرداری دامغان تقديم شورای اسلامی این شهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسين اقباليه صبح شنبه در نشستی با خبرنگاران مطبوعات و خبرگزاري هاي شهرستان دامغان در محل سالن جلسات شوراي اسلامي اين شهر اظهار داشت: تا پايان بهمن ماه ۲۵۰ ميليارد از بودجه سالجاری شهرداري دامغان كه ۷۰ درصد آن را شامل مي شود تحقق يافت و اميدواريم تا پايان سال مابقي آن نيز محقق شود.

وي با بيان اينكه لايحه بودجه تقديمي ۴۰ درصد هزينه جاري و ۶۰ درصد ديگر عمراني است خاطر نشان ساخت: شوراي اسلامي در بوجه سال ۹۳ شهرداري دامغان توسعه متوزان را مدنظر قرار داده به طوري كه بودجه تمامي مناطق شهري عادلانه توزيع شده است.

ورود ۲۴۰۰ فقره نامه به شوراي اسلامي شهر دامغان

رئيس شوراي اسلامي شهر دامغان يادآور شد: بودجه عمراني شهرداري در سالجاری صرف تكميل و اجراي پروژه سالن بحران، پارك ويژه بانوان، بوستان شهدا، المان ميادين شهدا و بسيج، بهسازي هاي بلوار راه آهن، شهرك ولي عصر، بلوار موسوي دامغاني و خيابان بالا محله شده است.

اقباليه از ورود دو هزار و ۴۰۰ فقره نامه به شوراي اسلامي شهر دامغان از ابتداي سالجاري تا پايان بهمن ماه امسال خبر داد و افزود: به يك هزار و ۷۵۰ از اين نامه وارده به شوراي اسلامي پاسخ لازم داده شد.

وي اظهار داشت: از اين تعداد ۸۰۰ فقره نامه از شهرداري به شورا بوده و نياز به كسب مجوز داشته كه اقدامات لازم از سوي شورا انجام و مابقي را مكاتبات مردمي و ديگر دستگاه هاي اجرايي شهرستان دامغان تشكيل داده است.

وجود يك خودرو به ازاي هر دو نفر در دامغان

رئيس شوراي اسلامي شهر دامغان با بيان اينكه ۴۴ هزار دستگاه خودرو در اين شهر وجود دارد افزود: به ازاي هر دو نفر دامغاني يك خودرو در اين شهر وجود دارد.

وي خاطرنشان ساخت: شهرستان دامغان با وجود ۱۷ هزار دانشجو در هفت مركز آموزش عالي دولتي و غيردولتي نياز به ارائه خدمات شهري در تمامي حوزه ها دارد و شوراي اسلامي شهر بر اساس وظيفه ذاتي خود تلاش مي كند اين خدمات را با همكاري شهرداري ارائه دهد و از حقوق شهروندان دفاع كند.

اقباليه از وجود پنج جايگاه CNG در شهر دامغان خبر داد و افزد: از اين تعداد چهار جايگاه در اختيار شهرداري دامغان و يك جايگاه متعلق به بخش خصوصي است.

این مقام مسئول در خاتمه گفت: شهر دامغان بالاترين آمار CNG در استان سمنان را دارد و شهرداري كار انجام زيرساخت هاي لازم را برعهده و سپس آن را به بخش خصوصي واگذار و برفعاليت هاي آن نظارت دارد.