بهرام سروری نژاد کارگردان نمایش «جنگ شب ها می رسد» درباره اجرای این اثر به خبرنگار مهر گفت: این نمایش نوشته سید علی معتضدی است و از ۷ اسفند ماه اجرای خود را در تماشاخانه استاد مشایخی آغاز کرده است. ماجرای «جنگ شب ها می رسد» به آغاز جنگ جهانی اول یعنی ۱۰۰ سال قبل باز می گردد و البته قرار بود سال ۲۰۱۴ و به مناسبت صدمین سالگرد این اتفاق نیز اجرا شود که متاسفانه این امکان برایمان فراهم نشد اما تلاش کردیم در ماه های ابتدایی سال ۲۰۱۵ این اثر نمایشی را به صحنه ببریم.

وی درباره داستان این نمایش توضیح داد: ماجرای نمایش درباره ماریو داسلر یکی از کارگزاران بورس است که در بحبوحه جنگ دچار ورشکستگی می شود و همه سرمایه اش را از دست می دهد. همین امر باعث می شود که اطرافیان و از جمله همسرش او را ترک کنند بنابراین او تصمیم به خودکشی می گیرد اما به دلیل موانع مذهبی این کار را برای خودش مجاز نمی داند. در همین حین نامه ای از طرف یک هتل به دستش می رسد که در آن توضیح داده شده که هتل حاضر است همه شرایط مرگ او را فراهم کند. داسلر می پذیرد و قراردادی با هتل مورد نظر امضا می کند اما زمانی که به آنجا می رود دلبسته زنی می شود که در این هتل مشغول به کار است.

این کارگردان تئاتر ادامه داد: نمایشنامه در یک بستر رئالیستی روایت می شود اما در فضاسازی و طراحی صحنه به دلیل اینکه اتفاق ها در مکان های مختلفی رخ می دهد از فضای رئالیستی فاصله گرفتیم و با چیدمان های مختلف چند پودس تغییرات مکانی را به تصویر کشیده ایم.

سروری نژاد در پایان درباره مشکلاتی که سالن های خصوصی دارند، عنوان کرد: در طول چند روزی که از اجرای این نمایش می گذرد استقبال نسبتا خوبی داشتیم و خوشبختانه اکثر مخاطبان نیز از دیدن کار راضی بودند. متاسفانه به دلیل اینکه سالن های خصوصی در نقاط مختلف شهر از شمال شهر گرفته تا مرکز پراکنده هستند و بودجه و امکانات مناسبی هم برای تبلیغات و معرفی تالارشان در اختیار ندارند بنابراین آثاری هم که در این سالن ها اجرا می شوند مجبورند برای جذب مخاطب به سراغ برخی چهره ها بروند تا بتوانند حداقل کف فروش را به دست آورند.

آرش آرمون، ساینا رضانژاد، مریم رحیمی، سید بهرام سروری نژاد، سید حامد سیاسی راد، محسن ظریفیان بازیگران این اثر نمایشی هستند که تا ۲۷ اسفند ماه هر شب ساعت ۲۰:۳۰ میزبان علاقمندان تئاتر در تماشاخانه استاد مشایخی است.

دیگر عوامل این نمایش عبارتند از دستیار کارگردان: سجاد سیامکی، منشی صحنه: نگین فیروزمنش، طراح لباس: بهارک بهمنی آزاد، طراح صحنه: وحید لاری، دستیار طراح صحنه: مسعود بابایی، ساخت دکور چوبی: عبالله آبی احمری، بهروز جودی، عابد صادقی، رضا عیسی زاده، ناصر کرم پور، نقاشی و رنگ دکور: ناصر کرم پور، انتخاب موسیقی و افکت: فرشاد آذرنیا، طراح گریم: سمیه فراهانی، اجرای گریم: بتثابه نعیمایی، سعید حشمتی، طراح پوستر: حسن نساری.