به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سپاه حضرت نبی اکرم(ص)، سردار بهمن ریحانی صبح شنبه در جمع فعالان جبهه فرهنگی انقلاب داشت: امروز دیگر فضای نبردها و جنگ ها تغییر کرده است و دیگر یک جبهه مشخص در تمامی عرصه دیده نمی شود.

وی افزود: بر خلاف گذشته فضای فرهنگ امروز بسیار پیچیده شده است و به راحتی گذشته نمی توان با آن رو به رو شد.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) استان کرمانشاه با اشاره به فضای نبرد علیه دشمن در دوران دفاع مقدس گفت: در آن دوران برای مبارزه با دشمن به نیروی انسانی بسیجی با یک نگاه متعهدانه و اخلاص در عمل نیاز داشتیم و شاید تخصص به اندازه امروز مورد نیاز نبود اما امروز باید علاوه بر بصیرت و اخلاص به فن و دانش روز نیز مجهز باشیم.

ریحانی افزود: امروز یکی از مهم ترین نیازهای غلبه بر دشمن دانش و علم روز است و آینده جهان در اختیار کشورهایی است که فنون و تخصص های جدید را در اختیار داشته باشند.

وی با اشاره به اینکه تخصص در فضای مجازی یکی از مهم ترین تخصص هایی است که امروز بایستی در اختیار کشورهای پیشرو باشد، تاکید کرد: در گذشته کشورها به دنبال در اختیار گرفتن خاک ها، آب ها و مناطق جغرافیایی کشورها بودند اما امروز جنگ بر سر در اختیار گرفتن افکار است زیرا مسلط شدن بر افکار باعث خواهد شد که کشورها را نیز در اختیار بگیرند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) تاکید کرد: این همه ماهواره و سایت های دشمن برای این است که ما را شکست دهند اما ما در این راه ایستادگی های خوبی داشتیم و دستاوردهایی را نیز داشته ایم.

وی افزود: مهم ترین هدف دشمن در فضای مجازی جوانان هستند زیرا جوانان در این فضا بیش از سایر اقشار جامعه حضور دارند. آن ها می دانند که فکر را باید تغییر دهند زیرا وقتی که فکر تغییر کرد دیگر تصرف خاک ها و کشورها راحت است.

استکبار به دنبال حذف مسئله فلسطین از افکار مسلمانان است

وی افزود: یکی از اصلی ترین راهبرد های امنیتی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی دشمن این است که مسئله فلسطین را از دستور کار مسلمانان خارج کند.

به گفته ریحانی دومین و سومین راهبردی که دشمن آن را دنبال می کند تفرقه افکنی و پیاده کردن اسلام آمریکایی است.

وی افزود: اسلام آمریکایی در حوزه داخلی به معنای سکولاریسم و تفکر "بی خیالی" است و این مسئله ابتدا در میان جوانان شکل می گیرد.

ریحانی در ادامه گفت: اسلام آمریکایی می خواهد که جوانان نسبت به آینده جامعه و دین بی تفاوت باشند و به خود بگویند که این مسائل به ما مربوط نمی شود.

وی همچنین به تلاش برای گسترش بی تفاوتی و رخوت در دانشگاه ها اشاره و تاکید کرد: این مسئله در دانشگاه موضوعی ناصحیح است که دانشجویان نسبت به مسائلی که در اطراف آن ها می گذرد بی تفاوت باشند، از هر جریان و گروهی باید فعالیت و جوشش در میان جوانان وجود داشته باشد که در غیر این صورت اولین مرحله از پیاده کردن اسلام آمریکایی که همان بی تفاوتی نسبت به سیاست است رقم خورده است.

توجه به اقتصاد مقاومتی و اصل ۴۴ قانون اساسی باید جدی باشد

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) در ادامه به تاکیدات مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد و گفت: ایشان بارها به این موضوع تاکید کرده اند که بایستی در شرایط فعلی اقتصاد مقاومتی اجرایی شود اما در عمل حرکت چندان چشمگیری برای آن دیده نمی شود.

وی افزود: در حالی که تأکیدات ویژه برای اجرای اقتصاد مقاومتی وجود دارد می بینیم که همچنان واردات کالاهای خارجی غیر ضروری و لوکس در مقیاس بالا دیده می شود.

ریحانی تصریح کرد: بارها بر اجرایی شدن اصل ۴۴ مبنی بر خصوصی سازی تاکید شده است اما در عمل دیده می شود که اقدام موثری برای ورود سرمایه گذاران واقعی در بخش خصوصی اتفاق نمی افتد.

نامه رهبر انقلاب به جوانان اروپا مقابله با مسیر یک طرفه القای اطلاعات به غرب بود

وی با اشاره به نامه رهبر معظم انقلاب به جوانان غربی گفت: ارسال نامه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا برای این صورت گرفت که با تزریق یکسویه اطلاعات غلط دشمن به جوانان مقابله کند.

ریحانی گفت: راه اندازی جریان های تکفیری و همچنین جریان های انحرافی در میان مذاهب اسلامی یکی از برنامه های دشمن برای ضربه زدن به اسلام است.

این مقام نظامی با اشاره به برنامه های دشمن در راستای ضربه زدن به اسلام از طریق جریان های انحرافی گفت: تروریست ها از زمانی که وارد عراق شدند ۶۲ درصد کشتارهایی که انجام دادند از مردم بی گناه اهل سنت بوده است، این نشان می دهد که اهداف آنان مسئله شیعه و سنی نیست بلکه هدف تیشه زدن به ریشه اسلام است.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) تاکید کرد: دشمنان می دانند که با تهدید ها و تحریم ها ایرانیان تسلیم نمی شوند و خود نیز به این مسئله اعتراف کرده اند.

وی گفت: مردم مردم با وجود همه سختی ها و مشکلات روزمره اما باز هم در آخر در بحث حمایت از اصل نظام کوتاه نمی آیند زیرا مشکلات را به اصل نظام مربوط نمی دانند.

ریحانی خاطرنشان کرد: در صحنه بودن مردم باعث خواهد شد که نقشه های دشمن نقش بر آب شود و این یک نعمت برای کشور ماست که مردم ما همیشه در صحنه های مختلف از نظام حمایت کرده اند.