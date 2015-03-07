سالانه دو میلیون نفر در مراکز فنی و حرفه ای کشور آموزش می بینند

به گزارش خبرنگار مهر، کورش پرند صبح شنبه در حاشیه نشست بررسی مسائل و مشکلات فنی و حرفه ای در جمع خبرنگاران اظهار داشت: با توجه به هماهنگیهای بهعمل آمده با نمایندگان مجلس این استان، مقرر شد که تغییرات اساسی در آموزشهای فنی و حرفه ای با نظر استاندار صورت گیرد.
وی افزود: در همین راستا بازیدی از پارسجنوبی صورت گرفت که قرارداد خوبی بین وزارت نفت، تعاون کار و رفاه اجتماعی و استاندار بوشهر منعقد خواهد شد و بر این اساس سالانه سه هزار کارآموز به مدت پنج سال آموزش میبینند.
پرند ارزش این تفاهم نامه را ۲۶۰ میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: انشاء الله با اجرای آن تعداد زیادی کارآموز آموزش خواهند دید و مشکل اشتغال جوانان مرتفع خواهد شد.
توسعه کسب و کار کوچک و مشاغل خانگی
وی توسعه کسب و کار کوچک و مشاغل خانگی، ارائه آموزشها و توانمند سازی روستایی و توانمند سازی آموزش برای فارغ التحصیلان در شورای عالی تصویب شد که در حال حاضر در برخی از استانها به صورت پایلوت در حال اجرا است.
پرند اضافه کرد: با تلاشهای مقام عالی وزارت مجوز چهار هزار و ۷۰۰ نفر مربی حق التدریس گرفته شده که در سال آینده مشکل این مربیان حل خواهد شد.
وی به فعالیتهای این مرکز اشاره و خاطر نشان کرد: سالانه دو میلیون نفر در مراکز فنی و حرفه ای کشور در رشته های مختلف آموزش می بینند.
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