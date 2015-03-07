۱۶ هزار راس گاو در قزوین واکسینه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، عيسي غياث يزدی صبح شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: بيماري تب برفكي يا بيماري دهان و پا، بعنوان يک بيماري دامي، تاثير بسزايي در اقتصاد صنعت دامپروري دارد اين بيماري بيشتر در گاو و گوساله و در برخي موارد در گوسفند بروز مي كند و با مشاهده تاول در ناحيه دهان و بيني و زخم و التهاب هاي جلدي در ناحيه ميان بين دو انگشت دست و پا شناسايي مي شود.

رئيس اداره دامپزشكي شهرستان قزوين افزود: پيشگيري ومبارزه با بيماري تب برفكي از طريق واكسيناسيون يكي از وظايف مهم اداره دامپزشكي مي باشد و واكسيناسيون تب برفکی، دركليه واحدهاي صنعتي به تمام رسيده است.

غياث يزدي افزود: بيماري تب برفكي باعث كاهش شديد توليد شير و گوشت و در صورت افزايش حدت ، به دليل ضعف شديد دام ، باعث تلفات نيز مي شود , عامل اين بيماري ويروسي بوده و براحتي از طريق آئورسل هاي تنفسي و ترشحات دهان و بيني و يا ترشحات ناشي از زخم هاي مرتبط به دام هاي سالم منتقل ميگردد. با توجه به سرعت انتشار بالاي اين بيماري و همه گيري آن و همچنين درمان وقت گير و طاقت فرساي آن، همواره به هشداري جدي براي دامپزشكي و يكي از نگراني هاي مهم دامداران تبديل گشته است.

وی در پایان یادآورشد: شهرستان قزوين با دارا بودن ۲۷۲ واحد اپيدميولوژيک دام سنگين و ۵ مركز مايه كوبي در طول سال در ۴ نوبت اقدام به واكسيناسيون كليه دامها مي کند که در این دوره ۱۶هزار و۳۸۴ راس گاو واكسينه شدند.

توقیف خودرو غیرمجاز حمل دام در آوج و تاكستان

سرپرست اداره دامپزشکی شهرستان آوج نیز در ادامه گفت: پيرو تفاهم نامه مشترک نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و سازمان دامپزشکي کشور در زمينه کنترل بهداشتي تردد دام، نیروی انتظامی شهرستان آوج یک دستگاه خودرو حمل غیرمجاز دام را که بدون گواهی قرنطینه ای – بهداشتی دامپزشکی اقدام به انتقال دام ها می نمود توقيف وبراي تعيين تكليف تحويل اداره دامپزشكي داد.

امین یوسفی افزود: پس از تشکیل پرونده متخلف و ارجاع آن به مقام قضایی، تعداد ۶۵ راس گوسفند و بز موجود در خودرو جهت انجام واکسیناسیون ،خوراندن شربت و انجام امور قرنطینه ای در میدان دام نگهداری گردیدند.

همچنين كلهر رئيس اداره دامپزشكي شهرستان تاكستان خبر از متوقف كردن خودروي حامل دام سنگين در محورهاي مواصلاتي اين شهرستان خبر داد.

وی گفت: يک دستگاه كاميون حامل ۱۴ راس گاو در اين شهرستان متوقف وپس از بررسيهاي اوليه مبني بر سلامت دامها،اين محموله براي توزيع در بازار مصرف قزوين به كشتارگاه اعزام شد.