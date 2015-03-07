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۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۵

قربانی:

ارتقاء مهارت های حرفه ای مشاوران مدارس در کردستان ضروری است

ارتقاء مهارت های حرفه ای مشاوران مدارس در کردستان ضروری است

سنندج – مدیر کل آموزش و پرورش کردستان خواستار ارتقاء مهارت های حرفه ای مشاوران مدارس این استان شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رشید قربانی صبح امروز شنبه در دوره آموزشی مشاوران مدارس استان، توانمند سازی نیروی انسانی را یکی از اولویت های اصلی آموزش و پرورش استان عنوان کرد و گفت: در کنار این مهم باید ارتقاء مهارت های حرفه ای مشاوران در دستور کار قرار گیرد.

وی نقش مشاوران مدارس در موفقیت دانش آموزان به ویژه هدایت تحصیلی و راه یابی به دانشگاه های و موسسات آموزش عالی را مهم دانست و با تاکید بر برنامه ریزی در این خصوص، نیاز دانش آموزان به مشاوره را اساسی ذکر نمود و از مشاوران مدارس خواست برای کلیه دانش آموزان برنامه داشته باشند .

مدیر کل آموزش و پرورش کردستان افزایش میزان قبولی دانش آموزان در کنکور سراسری و راه یابی دانش آموزان به دانشگاه های دولتی را یکی از اولویت های کاری استان ذکر کرد و با اشاره به برنامه ریزی های صورت گرفته در این خصوص و طرح موضوع در جلسه شورای آموزش و پرورش و ظرفیت سازی برای قبولی بیشتر دانش آموزان در دانشگاه های دولتی، نقش مشاوران مدارس را در این راستا مهم دانست و برگزاری این دوره آموزشی را یکی از اقدامات و برنامه های استان ذکر نمود .

وی نیاز دانش آموزان به ویژه دانش آموزان دوره متوسطه را به مشاوره ضروری دانست و با اشاره به وجود تبلیغات و موسسات مختلف و تلاش آنها برای جذب دانش آموزان در کلاس های کنکور و تقویتی، جایگاه مشاوران مدارس را در راهنمایی دانش آموزان مهم عنوان نمود و از مشاوران خواست ضمن انتقال تجارب لازم به دانش آموزان ، برای آنها از سال دوم متوسطه برنامه داشته باشند تا دانش آموزان با آگاهی حرکت نموده و به اهداف خود برسند .

قربانی توسعه متوازن رشته ای را یکی دیگر از برنامه محوری آموزش و پرورش عنوان نمود و با تاکید بر تربیت دانش آموزان متناسب با شرایط روز، خواستار برنامه ریزی و راه اندازی رشته های جدید متناسب با نیاز روز شد و توسعه متوازن رشته و هدایت صحیح دانش آموزان در رشته های مختلف را از وظایف مشاوران بر شمرد .

وی با اشاره به نقش مشاوران در ایجاد انگیزه، هدایت تحصیلی و کاهش اضطراب دانش آموزان گفت: در استان کردستان استعداد های خوب و پتانسیل های بالایی وجود دارد که در صورت هدایت درست و ایجاد زمینه های مناسب، شاهد رشد و حضور دانش آموزان در دانشگاه های برتر و موفقیت بیشتر آنان خواهیم بود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان در پایان با اشاره به موفقیت های دانش آموزان این استان در کنکور سراسری یادآور شد: در سنوات گذشته نیز دانش آموزان کردستانی با کسب رتبه های یک و دو رقمی برای استان افتخار آفزینی نموده اند و به همین دلیل باید به این بخش به صورت ویژه توجه شود .

کد مطلب 2512941

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