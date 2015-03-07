  1. استانها
  2. اصفهان
۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۱۵

شریعتی:

مدیریت بحران در شهرداری اصفهان راه اندازی شود

مدیریت بحران در شهرداری اصفهان راه اندازی شود

اصفهان – نائب رئیس شوراری شهر اصفهان گفت: از آنجایی که شهردار اصفهان وظیفه مدیریت بحران شهری با جمعیت بیش از دومیلیون و نیمی را بر عهده دارد ضروری است که مدیریت بحران در شهرداری اصفهان راه اندازی شود.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد شریعتی پیش از ظهر امروز در هفتاد و هفتمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان ضمن تسلیت شهادت حضرت فاطمه (س) و قدردانی از مردم اصفهان به دلیل برگزاری مراسم عزاداری این مناسبت اظهار داشت: تعهد مردم اصفهان نسبت به برگزاری آیین‌های مذهبی و انقلابی افتخار آفرین است.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه یار مهربان در اصفهان به همت سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان گفت: امیدواریم اجرای این طرح در سال‌های آینده نیز تداوام یابد تا در جهت مطالعه و افزایش سرانه کتابخوانی گام‌های خوبی را برداریم.

نائب رئیس شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به مراجعه برخی شهروندان در خصوص دریافت پروانه ساختمان در روزهای پایانی سال و ناقص ماندن پرونده آنها در سال جاری و موکول شدن آن به سال آینده ابراز داشت: بررسی این پرونده‌ها در سال آینده با توجه به افزایش برخی از قیمت‌ها شهروندان را دچار مشکل می‌کند و ضروری است که مدت یک الی دو ماهه در سال آینده بدون لحاظ تعرفه‌های جدید این پرونده‌ها رسیدگی شود.

وی با بیان اینکه راه اندازی مدیریت بحران در شهرداری اصفهان ضروری است، افزود: از آنجایی که در حال حاضر شهردار اصفهان وظیفه مدیریت بحران شهر اصفهان با جمعیت بیش از دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفری را بر عهده دارد ضروری است که برای پیشگیری ناشی از بحران‌های احتمالی این واحد هر چه زودتر در شهرداری اصفهان راه اندازی شود.

شریعتی با اشاره به مصوبه شورای اسلامی شهر اصفهان کمک به دانش‌آموزان بی بضاعت که اخیرا در شورای اسلامی شهر اصفهان بررسی و به تصویب رسیده است، اظهار داشت: در این مصوبه اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان به دلیل رسیدگی بهتر به دانش‌آموزان بی بضاعت به شهردار اختیار دادند که مبلغ کمک به شهرداری را تا ۵۰۰ میلیون تومان افزایش دهد و در این راستا از شهردار می خواهیم مبلغ تخصیص یافته را به خوبی بین دانش‌آموزان تقسیم کند.

کد مطلب 2512943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها