حجت الاسلام سید احمد تقوی در حاشه سفر به شهرستان پلدختر در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در کشور ۸۲۹ نماز عبادی سیاسی جمعه در ۸۲۹ نقطه برگزار می شود.

وی افزود: نماز جمعه منشا خیر و برکات فراوانی در جامعه بوده و خداوند ثواب و فضیلت های فراوانی در این نماز عبادی - سیاسی قرار داده که بزرگترین پیام آن دمیدن روح تقوا به جامعه است.

معاون گزینش شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور گفت: هم اکنون در ۱۷ نقطه استان لرستان نیز نماز عبادی سیاسی جمعه اقامه می شود.

حجت الاسلام تقوی گفت: مصمم هستیم برگزاری نمازجمعه در استان لرستان را گسترش دهیم به طوریکه طی سال آینده اقامه نماز جمعه در چهار نقطه دیگر استان به مجموع نمازجمعه های کنونی افزوده می شود.

وی با بیان این که همه باید از جایگاه و تربیون نماز جمعه که تربیون ولایت فقیه است حفاظت و صیانت کنیم افزود: با این کار دشمنان را از رسیدن به اهداف شومشان باز می داریم.

معاون گزینش شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور افزود: نماز جمعه جایگاه پیوند مردم با ولایت است و حضور مردم و حمایت هایی که مردم و مسئولان از نهاد امامت جمعه دارند می تواند کمک کار بسیار خوبی برای تقویت نماز جمعه و ایفای نقش ائمه جمعه باشد که رسالت های گوناگون و خطیری به عهده دارند.

وی با بیان این که نماز جمعه فریضه سیاسی الهی برای پیشرفت و تعالی کشور است تصریح کرد: نماز جمعه یکی از مترقی ترین فرایض الهی است و پیام آن حضور حداکثری و خالصانه مردم در این فریضه الهی است.

وی وظیفه اصلی ستاد نماز جمعه را آماده‌سازی فضا برای حضور بیشتر مردم در این فریضه سیاسی عبادی دانست و گفت: وظیفه ستاد نمازهای جمعه بسترسازی مناسب برای حضور بیشتر مردم در نماز جمعه و دریافت مطالب و موضوعات و شعائری است که در نماز جمعه مطرح می شود.

حجت الاسلام تقوی افزود: طبق گزارشاتی که از شهرستان به ما می رسد و حضوری که امروز در جلسه ستاد نماز جمعه شهر پلدختر داشتم این ستاد از ستادهای فعال و سخت کوش نماز جمعه کشور است.

معاون گزینش شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه کشور گفت: فعالیت های ستاد نماز جمعه پلدختر را هم از نزدیک مشاهده کردیم و هم به طور مفصل در گزارش ها آمده و در سایت شورای سیاستگذاری ائمه جمعه کشور منعکس شده است.