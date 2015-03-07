ادبیات معاصر فارسی در دانشگاه بولونیا بررسی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط فرهنگی ایران و ایتالیا به عنوان دو کشور مهم تمدنی شرق و غرب بسیار گسترده است و در سال‌های اخیر تلاش‌های فراوانی برای معرفی ادبیات معاصر در دو کشور انجام شده است. آثار ادبیات داستانی و شعر معاصر در هر دو کشور ترجمه شده و تاکنون همایش‌های علمی و فرهنگی برای شناخت بیشتر ادبیات معاصر فارسی در دانشگاه‌های مختلف ایتالیا تشکیل شده است. در ۵ سال اخیر نیز ۱۰رمان معاصر فارسی به ایتالیایی ترجمه و منتشر شده است.

در ادامه‌ این فعالیت‌ها، سمینار «باغ و جوی، نگاه‌هایی بر ادبیات معاصر فارسی» به همت بخش تاریخ، فرهنگ و تمدن دانشگاه بولونیا، رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در ایتالیا و مرکز فرهنگی و بین‌الملل شهرکتاب روز پنجشنبه ۲۱ اسفند (۱۲ مارس ۲۰۱۵) در دانشگاه بولونیا برگزار می‌شود.

این سمینار با سخنان جوزّپه ساساتلی رئیس بخش تاریخ، فرهنگ و تمدن دانشگاه بولونیا و قربانعلی پورمرجان رایزن فرهنگی ایران افتتاح می شود و ۹ مقاله به ترتیب و به‌شرح ذیل ارایه می‌شود:

علی‌اصغر محمدخانی (از سعدی تا سپهری: گسست‌ها و پیوست‌های ادبیات معاصر فارسی از ادبیات کلاسیک)، آنّا وانزان از دانشگاه میلان (ادبیات زنان در ایران: سنت، نوگرایی و تجربه در نثر معاصر زنان)، ناهید نوروزی از دانشگاه بولونیا (پرندگان در شعر سپهری: خوانشی نمادین)، ناتالیا تورناسّلو از دانشگاه ناپل (تجدد ادبی در ایران: نگاهی به گذشته با گذری از مراحل آغازین) ضیاء موحد (آیا شعر نوی فارسی تحت تاثیر شعر معاصر غربی‌ست)، فائزه مردانی از دانشگاه بولونیا (شعر آواز انسان‌هاست: نگاهی بر اندیشه‌ شعری ضیاء موحد)، بیانکا ماریا فیلیپینی از دانشگاه تورینو (پیشرفت‌های اخیر ادبیات داستانی معاصر)، فلیچیتا فرّارو از فلورانس (تشویق به خواندن ادبیات ایران در ایتالیا) و اِولین گراسّی پاریس (ملاحظاتی بر نثر تاجیک دهه‌های پنجاه تا هفتاد میلادی).

این سمینار با نظارت و مدیریت استادان ماورتیسیو پیستوزو و کارلو ساکّونه برگزار می‌شود.