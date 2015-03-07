به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا متقی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: آیین جشن نیکوکاری امسال در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اسفندماه در یک هزار و ۱۵۴ پایگاه مدارس، کمیته امداد، بسیج، ادارات و ... برگزار شد.

وی شعار این جشن را اکرام فاطمی شور نیکوکاری عنوان کرد و اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشن، نهادینه کردن روحیه انفاق، احسان، نیکوکاری و کمک به هم نوع در بین کودکان و نوجوانان بویژه دانش آموزان است.

وی بیان داشت: این آیین با همکاری صدا و سیما، سازمان دانش آموزی، نیروی مقاومت بسیج و آموزش و پرورش برگزار شد.

متقی بیان کرد: این آیبن در روز ۱۳ اسفندماه در ۸۰۰ پایگاه مدارس استان و ۱۴ اسفندماه در ۳۵۴ پایگاه ثابت کمیته امداد، بسیج و ادارات برگزار شد.

مدیرکل کمیته امداد استان افزود: همچنین صندوق های ثابت و سیار کمیته امداد روز جمعه در مصلاهای نمازجمعه کمک های مردمی برای نیازمندان را جمع آوری کردند.

متقی همه روزها را روز احسان و نیکوکاری دانست و اظهار داشت: همچون سال گذشته هر میزان کمک در مدارس جمع آوری شود در همان مدرسه به دانش آموزان نیازمند اهدا خواهد شد.