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۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۲۰

در جشن شور نیکوکاری/

۱۱۵۴ پایگاه کمک‌های مردمی کهگیلویه و بویراحمد را جمع‌آوری کردند

۱۱۵۴ پایگاه کمک‌های مردمی کهگیلویه و بویراحمد را جمع‌آوری کردند

یاسوج – مدیرکل کمیته امداد کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری مراسم جشن شور نیکوکاری با برپایی یک هزار و ۱۵۴ پایگاه ثابت و سیار در سطح استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید غلامرضا متقی صبح شنبه به خبرنگاران گفت: آیین جشن نیکوکاری امسال در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اسفندماه در یک هزار و ۱۵۴ پایگاه مدارس، کمیته امداد، بسیج، ادارات و ... برگزار شد.

وی شعار این جشن را اکرام فاطمی شور نیکوکاری عنوان کرد و اظهار داشت: هدف از برگزاری این جشن، نهادینه کردن روحیه انفاق، احسان، نیکوکاری و کمک به هم نوع در بین کودکان و نوجوانان بویژه دانش آموزان است.

وی بیان داشت: این آیین با همکاری صدا و سیما، سازمان دانش آموزی، نیروی مقاومت بسیج و آموزش و پرورش برگزار شد.

متقی بیان کرد: این آیبن در روز ۱۳ اسفندماه در ۸۰۰ پایگاه مدارس استان و ۱۴ اسفندماه در ۳۵۴ پایگاه ثابت کمیته امداد، بسیج و ادارات برگزار شد.

مدیرکل کمیته امداد استان افزود: همچنین صندوق های ثابت و سیار کمیته امداد روز جمعه در مصلاهای نمازجمعه کمک های مردمی برای نیازمندان را جمع آوری کردند.

متقی همه روزها را روز احسان و نیکوکاری دانست و اظهار داشت: همچون سال گذشته هر میزان کمک در مدارس جمع آوری شود در همان مدرسه به دانش آموزان نیازمند اهدا خواهد شد.

کد مطلب 2512971

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