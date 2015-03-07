قیمت نفت کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، نفت دریای برنت به بیشترین کاهش خود از ماه ژانویه به بعد دست یافته است.

علت عمده کاهش اخیر قیمت نفت هم به تقویت دلار آمریکا در مقابل دیگر ارزهای خارجی و نگرانی از بالارفتن بهره بانکی توسط "فدرال رزرو" آمریکا و همچنین کاهش دکل‌های فعال حفاری این کشور نسبت داده می‌‌شود.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با کاهش ۷۵ سنتی یا ۱.۲ درصد تنزل به قیمت ۵۹.۷۳ دلار در هر بشکه معامله شد و با کاهش ۴ درصدی در طول هفته روبرو شد که این مقدار کاهش به عنوان بیشترین افت از هفته منتهی به نهم ژانویه تاکنون برای این نوع نفت به حساب می آید.

همچنین نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با کاهش ۱.۱۵ دلار به قیمت ۴۹.۶۱ دلار در هر بشکه رسید.