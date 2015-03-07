  1. اقتصاد
  2. اقتصاد جهان
۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۵

قیمت نفت کاهش یافت

قیمت نفت کاهش یافت

به دنبال تقویت دلار آمریکا در مقابل دیگر ارزهای خارجی و همچنین نگرانی از بالا رفتن نرخ بهره بانکی توسط بانک "فدرال رزرو"، قیمت نفت کاهش پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از پایگاه خبری رویترز، نفت دریای برنت به بیشترین کاهش خود از ماه ژانویه به بعد دست یافته است.

علت عمده کاهش اخیر قیمت نفت هم به تقویت دلار آمریکا در مقابل دیگر ارزهای خارجی و  نگرانی از بالارفتن بهره بانکی توسط "فدرال رزرو" آمریکا و همچنین کاهش دکل‌های فعال حفاری این کشور نسبت داده می‌‌شود.

در همین حال، قیمت نفت دریای برنت با کاهش ۷۵ سنتی یا ۱.۲ درصد تنزل به قیمت ۵۹.۷۳ دلار در هر بشکه معامله شد و با کاهش ۴ درصدی در طول هفته روبرو شد که این مقدار کاهش به عنوان بیشترین افت از هفته منتهی به نهم ژانویه تاکنون برای این نوع نفت به حساب می آید.

همچنین نفت وست تگزاس اینترمیدیت آمریکا با کاهش ۱.۱۵ دلار به قیمت ۴۹.۶۱ دلار در هر بشکه رسید.

 

کد مطلب 2512979
علیرضا کمندی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها