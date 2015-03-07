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۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۲

«نمایش ویژه» ۱۱۲ اثر در جشنواره نهم پویانمایی

«نمایش ویژه» ۱۱۲ اثر در جشنواره نهم پویانمایی

در بخش «نمایش ویژه» نهمین جشنواره پویانمایی تهران در مجموع ۱۱۲ اثر به نمایش درمی‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش نمایش ویژه به شیوه غیررقابتی و به منظور فراهم‌آوردن عرصه‌ای پویا برای تبادل تجربه و اندیشه هنرمندان و ایجاد زمینه‌ای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار ایرانی در مقایسه با آثار سایر کشورها شکل گرفته‌ است. در این بخش گزیده‌ای از آثار برگزیده جشنواره‌های مختلف جهانی و آثار یک مکتب یا سبک ویژه به نمایش گذاشته خواهد شد.

نمایش ویژه شامل بخش‌هایی نظیر «پویانمایی و مقاومت»، «جشنواره جشنواره‌ها۱»، «پویانمایی انتزاعی»، «جشنواره جشنواره‌ها۲»، «موزیک ویدیو»، «تجربه‌گرایی(تکنیک‌های غیر‌عروسکی استاپ‌موشن)» و «نادیدنی‌های نهم» است.

نهمین جشنواره بین‌‌المللی پویانمایی تهران از ۱۷ تا ۲۱ اسفندماه جاری در دو سالن مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و پنج سالن دیگر پذیرای شرکت‌کنندگان است.

کد مطلب 2512995

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