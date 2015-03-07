«نمایش ویژه» ۱۱۲ اثر در جشنواره نهم پویانمایی

به گزارش خبرگزاری مهر، بخش نمایش ویژه به شیوه غیررقابتی و به منظور فراهمآوردن عرصهای پویا برای تبادل تجربه و اندیشه هنرمندان و ایجاد زمینهای مناسب برای ارزیابی جایگاه آثار ایرانی در مقایسه با آثار سایر کشورها شکل گرفته است. در این بخش گزیدهای از آثار برگزیده جشنوارههای مختلف جهانی و آثار یک مکتب یا سبک ویژه به نمایش گذاشته خواهد شد.
نمایش ویژه شامل بخشهایی نظیر «پویانمایی و مقاومت»، «جشنواره جشنوارهها۱»، «پویانمایی انتزاعی»، «جشنواره جشنوارهها۲»، «موزیک ویدیو»، «تجربهگرایی(تکنیکهای غیرعروسکی استاپموشن)» و «نادیدنیهای نهم» است.
نهمین جشنواره بینالمللی پویانمایی تهران از ۱۷ تا ۲۱ اسفندماه جاری در دو سالن مرکز آفرینشهای فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و پنج سالن دیگر پذیرای شرکتکنندگان است.
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