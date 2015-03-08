اعلام زمان نقل و انتقال فرهنگیان/ شرط انتقال معلمان به تهران

خسرو نظری در گفتگو با خبرنگار مهر درباره زمان نقل و انتقال فرهنگیان اظهار کرد: بخشنامه نقل و انتقالات فرهنگیان از اردیبهشت ۹۴ به استان ها ابلاغ می شود.

وی افزود: در تلاش هستیم تا در سال آینده امور اداری برای کار بیشتر و ساماندهی نیرو بخشنامه نقل و انتقالات فرهنگیان را زودتر از سال های گذشته ابلاغ کند.

رئیس مرکز نیروی انسانی و فناوری اطلاعات آموزش و پرورش درپاسخ به این پرسش که انتقال به شهر تهران همچون سال گذشته صفر است، اظهار کرد: برای سال آینده هم سیاست انقباضی در انتقال فرهنگیان به پایتخت اعمال می شود و تنها در موارد نادری که وزیر آموزش و پرورش یا ستاد نقل و انتقال تشخیص دهد با ورود فرهنگیان به تهران موافقت می شود.