به گزارش خبرگزاری مهر، شهرام کرمی نمایشنامه نویس و کارگردان، نیما دهقان کارگردان و ناصح کامگاری نمایشنامهنویس، کارگردان، طراح صحنه و نور بیش از ۱۴۰ نمایش ارسال شده از سراسر ایران را بازبینی میکنند.
گروه بازبینی، بررسی فیلم آثار متقاضی حضور در بخش مناطق هجدهمین جشنواره تئاتر دانشگاهی را امروز شنبه ۱۶ اسفندماه آغاز میکند.
این بازبینیها طی دو مرحله (انفرادی و جمعی) انجام میشود. به این ترتیب اعضای گروه بازبینی ۱۴۰ اثر را به صورت انفرادی و سپس در جلسهای مشترک بررسی و آرای خود را اعلام میکنند.
هجدهمین جشنواره بینالمللی تئاتر دانشگاهی ایران ۲۶ اردبیهشت ماه ۱۳۹۴ به دبیری امیر مرسلی برگزار میشود.
نظر شما