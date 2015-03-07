ورود ۱۲میلیون دلار صنایع دستی قاچاق/ اجرای طرح سوغات خاطره ای

به گزارش خبرنگار مهر، بهمن نامور مطلق در برنامه ای با عنوان صبحانه کاری که امروز ۱۶ اسفندماه با حضور تعدادی از خبرنگاران صنایع دستی برگزار شد، به فعالیت های معاونت صنایع دستی در سال ۹۳ اشاره و بیان کرد: ما به اصلاح وضعیت آماری پرداختیم، هنوز هم در ابتدای راهیم و باید این روند ادامه پیدا کند چون وضعیت آماری در کشور ما بسیار اسفناک است.

یکی دیگر از مواردی که معاون صنایع دستی کشور به آن پرداخت بحث بیمه هنرمندان و صنعتگران بود. او در این زمینه گفت ما بررسی هایی را انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که بعضی افراد که شایستگی استفاده از بیمه هنرمندان را نداشته اند از این مزیت بهره برده اند. تعداد این افراد در حوزه صنایع دستی کمتر و در زمینه قالیبافی بیشتر بوده است.

نامور مطلق با اشاره به اینکه تعداد افراد تحت پوشش بیمه معاونت صنایع دستی ۲۰ درصد افزایش داشته است، گفت: این میزان رضایت بخش نیست. توقع ما بسیار بیشتر از این است. برای مثال در سیستان و بلوچستان ۱۵۰ هزار فعال صنایع دستی وجود دارد که تنها ۲ هزار نفر آنان تحت پوشش ما هستند و از مزایای معاونت صنایع دستی بهره می برند. تلاش ما بر این است که تعداد این هنرمندان بیشتر شود.

معاون صنایع دستی کشور در ارتباط با قطع بیمه هنرمندان نیز گفت: در حال حاضر ۷۰ هزار نفر تحت پوشش بیمه صنایع دستی هستند، امسال روند بیمه شدن به کندی صورت گرفت اما این طور نبود که بیمه هنرمندی قطع شود. مگر اینکه خود هنرمندان حق بیمه خود را با تاخیر پرداخت کرده باشند. این مشکل به سازمان تامین اجتماعی و به خود هنرمندان برمی گردد. دوباره باید پروسه سختی را پشت سر بگذارند تا بار دیگر بیمه شوند.

۷ خانه صنایع دستی در ۷ استان راه اندازی شد

به گفته معاون صنایع دستی کشور یکی از مشکلات اساسی این حوزه، نداشتن فضا است. وقتی نیمه دوم سال ۹۲ معاونت صنایع دستی را تحویل گرفتیم جز این فضای اداری، فضای دیگری نداشتیم. حالا ۷ خانه صنایع دستی در ۷ استان کشور راه اندازی شده، البته این تعداد، تعداد زیادی نیست و ما باید تلاش کنیم که بر این میزان بیفزاییم. همچنین ما طرح کارگاه های گردشگر محور را راه اندازی کرده ایم.

اعطای ۳۵ میلیارد تومان تسهیلات به کارگاههای تولیدی

بهمن نامور مطلق، اصلاح قواعد مربوط به مجوزهای تولید را یکی از فعالیت های معاونت صنایع دستی در سال ۹۲ دانست و گفت: ما بر آنیم تا شبه صنایع دستی ها را حذف کنیم، از این رو به ۱۹۴ کارگاه تولیدی تسهیلاتی ارائه کرده ایم که از این جمله می توان به اعطای ۳۵ میلیارد تومان از طریق صندوق مهر و بانک توسعه تعاون به کارگاههای تولیدی اشاره کرد.

او در ادامه بیان کرد: در حوزه بازرگانی نیز ۱۷.۵ درصد فروش ما افزایش پیدا کرده است، اما در کل می توان گفت فروش صنایع دستی در کلیه حوزه ها در سال ۹۳ مناسب نبوده است و این مسئله به وضعیت مالی مردم که وضعیت خوشایندی نیست، برمی گردد.

به گفته نامور مطلق، حمایت از نخستین حراجی صنایع دستی و راه اندازی بازارچه های موقت از دیگر فعالیت های معاونت صنایع دستی در سال ۹۳ بوده است. این معاونت ۶۲۰ بازارچه موقت داشته و نمایشگاههای داخلی نسبت به سال ۹۲ با رشد ۶۷ درصدی روبرو بوده است.

گردش مالی خرید سوغات در مشهد ۵۰۰ میلیارد تومان است

معاون صنایع دستی کشور همچنین به طرح سوغات زیارتی اشاره و بیان کرد: همکاران ما کار پژوهشی خود را آغاز کردند. این کار نزدیک به ۹ ماه طول کشید تا نخستین نمایشگاه سوغات زیارتی اوایل اسفندماه ۹۳ در مشهد برگزار شد و استقبال از این نمایشگاه بیش از انتظار ما بود. نزدیک به ۱۰ شرکت اعلام آمادگی کردند و ۳ شرکت توزیع سوغات زیارتی را برعهده گرفتند. در شهر مشهد گردش مالی خرید سوغات ۵۰۰ میلیارد تومان است، امیدواریم بخشی از این گردش مالی به صنایع دستی تعلق بگیرد.

۴ درصد بر تعرفه واردات صنایع دستی خارجی افزوده شده است

به گفته نامور مطلق، برای کنترل واردات اجناس خارجی قرار است ۴ درصد بر تعرفه کالاهای فرهنگی خارجی افزوده شود و اعتباری که از این راه به دست می آید. صرف تولید صنایع دستی شود.

معاون صنایع دستی کشور از تلاش برای تشویق دستگاههای دولتی به خرید صنایع دستی خبر داد و افزود: تلاش ما این است که دستگاههای دولتی بخشی از هزینه خود را به خرید صنایع دستی اختصاص دهند. همچنین می کوشیم تا بانکها یک قسمت از جوایز غیرنقدی خود را به صنایع دستی اختصاص دهند و این طرح را عملی کنند. در این زمینه مکاتباتی با رئیس بانک مرکزی داشته ایم. او طرح را تایید و به بانک ها ابلاغ کرده است.

ارائه تسهیلات به ۵ فروشنده ایرانی خارج از کشور

بهمن نامور مطلق یکی دیگر از مشکلات اساسی معاونت صنایع دستی را عدم ارتباط نهادینه با حوزه فروش دانست و افزود: عمده مشکلات ما به توزیع نامناسب و به بخش فروش محصولات برمی گردند. ما در بحث سوغات زیارتی فکر می کردیم چون صنایع دستی ایرانی در برابر کالاهای چینی گران است به فروش می رسد، اما با برگزاری نمایشگاه سوغات زیارتی به این نتیجه رسیدیم که مشکل اصلی ما توزیع است.

وی به نمایشگاههای خارجی اشاره و بیان کرد: ما ۷ نمایشگاه خارجی برگزار کردیم و ۲۵ درصد رشد نسبت به سال گذشته در این زمینه داشته ایم. سال جاری هم قرار است به ۵ فروشنده ایرانی خارج از کشور تسهیلات ویژه دهیم. یکی از این فروشگاهها در قبرس، یکی دیگر در استرالیا، دیگری در امارات و دو فروشگاه در هلند هستند.

معاون صنایع دستی کشور گفت: در حوزه بازرگانی به هر فرد تا یک میلیارد تومان و در حوزه تولید تا ۵۰۰ میلیون تومان تسهیلات ارائه می کنیم. اگر طرح و ایده کسی خوب و کاربردی باشد او را به بخش های دیگر سازمان میراث فرهنگی یا خارج از سازمان معرفی می کنیم تا بتواند از تسهیلات ویژه بهره مند شود. همچنین قرار است هیات های تجاری خارجی که به ایران می آیند از معاونت صنایع دستی و از محصولات این حوزه دیدن کنند. ما نامه نگاری هایی را با وزارت امور خارجه انجام داده ایم اما هنوز این طرح به مرحله اجرایی نرسیده است.

فراکسیون صنایع دستی در مجلس شکل گرفته است

بهمن نامور مطلق از اعطای مجوز برای ایجاد پایانه صادراتی صنایع دستی در ایران خبر داد و افزود: سال ۱۳۹۴ این پایانه در کرج راه اندازی می شود. همچنین فراکسیون صنایع دستی در مجلس راه اندازی شده است. امیدواریم نمایندگان مردم در خانه ملت بتوانند به ما کمک کنند تا در برنامه ششم توسعه صنایع دستی دیده شود. اگر نمایندگان مجلس به این حوزه توجه نکنند به طور قطع صنایع دستی زمین می خورد.

او به مشکلات صنایع دستی کشور اشاره و بیان کرد: ما همچنان با بسته بندی محصولات خود مشکل داریم. طراحی های ما به روز نیست، شاید یکی از مسائلی که باعث می شود کالاهای قاچاق فروش بیشتری داشته باشد به روز بودن طراحی در این محصولات است. وضعیت بیمه و مستمری هنرمندان نیز خوشایند نیست و یکی از جدی ترین مشکلات ما وجود کالاهای قاچاق است.

گمرک جلوی ورود کالاهای قاچاق را بگیرد

بهمن نامور مطلق میزان ورود کالاهای قاچاق به کشور را ۱۲ میلیون دلار دانست و افزود: صادرات ما بیش از این مقدار است. مشکل ما این است که گمرک و سازمان های مرتبط مانع ورود کالاهای قاچاق نمی شوند و پاسخگوی ما نیستند و از معاونت صنایع دستی و هنرمندان استعلام نمی گیرند. معاونت صنایع دستی هم هیچ گونه اراده و اختیاری در زمینه ورود کالاهای قاچاق ندارد.

معاون صنایع دستی کشور گفت: هر ۱۰۰ میلیارد کالای قاچاق معادل بیکاری ۱۰ هزار هنرمند ایرانی است. در کشور ما چند صد میلیارد کالای قاچاق وجود دارد. ما باید این مسئله را جدی بگیریم. تاکنون چندین نامه به گمرک فرستاده ایم اما گمرک پاسخگو نبوده است. این در حالی است که صنایع دستی کشور در یک شرایط سالم و شفاف می تواند رشد کند و گسترده شود.

سال آینده سال گفتمان سازی است

بهمن نامور مطلق سال ۱۳۹۴ را سال گفتمان سازی در حوزه صنایع دستی دانست و افزود: مردم تا زمانی که اهمیت و ارزش صنایع دستی را ندانند رغبتی به خرید و داشتن آن نشان نمی دهند. امروز محور تولید به راه افتاده و وظیفه اصلی ما فرهنگسازی است. چه اشکالی دارد هنرپیشه ها و فوتبالیست های ما که چهره های مردمی هستند و توده مردم این افراد را می شناسند در خانه های خود از صنایع دستی استفاده کنند یا با لباس پوشیدن خود تبلیغی برای هنرهای سنتی ما باشند.

طرح سوغات خاطره ای شکل می گیرد

معاون صنایع دستی کشور یکی دیگر از طرح های سال جاری را بحث سوغات خاطره ای دانست و افزود: قرار است برای شهرهای توریستی چون اصفهان و شیراز، المان هایی در نظر گرفته شود. همان گونه که مالزی از نشان برج های دوقلوی خود در بسیاری از صنایع دستی کشورش بهره می برد ما هم می توانیم از بناهای تاریخی زیبایی که در شهرهای ما هست به عنوان سوغات خاطره ای استفاده کنیم.

بهمن نامور مطلق بزرگترین مشکل صنایع دستی را ساختار آن دانست و گفت: اگر می خواهیم معاونت صنایع دستی پاسخگوی نیاز هنرمندان باشد باید ساختار آن را تغییر دهیم. این معاونت کوچکترین معاونت سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری است و با مشکلاتی که دولت در شرایط فعلی با آن دست به گریبان است بعید به نظر می رسد دست به ساختار این معاونت و بزرگتر کردن آن بزند.

معاون صنایع دستی در ادامه گفت: با توجه به کمبود آب و بحران های محیط زیستی که در کشور با آن مواجه هستیم بسیاری از روستائیان دست از کشاورزی برمی دارند و به حاشیه شهرها روی می آورند، پس صنایع دستی و به ویژه فرش می توانند جایگزین های خوبی برای کشاورزی باشند. امروز یکی از مشکلات عمده ما این است که تعداد افرادی که در مرکز هر استان زندگی می کنند بیش از افرادی است که در شهرهای دیگر آن استان به سر می برند و این با مسئله تمرکززدایی در تضاد است.