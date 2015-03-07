پرونده نوروز نهایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی، فرهاد نظری مديرکل دفتر ثبت آثار، حفظ و احياي ميراث معنوي طبيعي به همراه یدالله پرمون مدیر مرکز میراث ناملموس جهانی در تهران در کنار نمایندگان ۱۱ کشور ترکیه، آذربایجان، هند، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقزستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و عراق، پس از بررسی ۴ روزه پرونده چند ملیتی نوروز را نهایی کردند.

محمد حسن طالبیان معاون میراث فرهنگی در مراسم اختتامیه نشست نهایی «تدوین پرونده چند ملیتی نوروز» موضوع نوروز را موضوع مهمی دانست که بر پایه صلح و شادمانی قرار دارد.

او نشست نهایی «تدوین پرونده چند ملیتی نوروز» در تهران را اجلاسی ماندگار معرفی کرد که اسامی ۱۲ کشور عضو برای همیشه در تاریخ ماندگار خواهد شد.

طالبیان در ادامه تخریب شهر باستانی نمرود عراق توسط نیروهای داعش را محکوم کرد و گفت:شاهد اتفاقات ناگواری در منطقه هستیم امیدواریم همکاری کشورها در پرونده نوروز عامل همکاری های دیگر در جهت حفظ میراث ملموس و ناملموس باشد.

او تاکید کرد که کشورهای حوزه نوروز به جز آیین نوروز مشترکات فرهنگی بسیاری دارند و می توانند در پرونده های دیگر به طور مشترک فعالیت کنند.

معاون میراث فرهنگی با اشاره به این که پرونده های بین المللی که به صورت مشترک با کشورهای مختلف انجام می شود به پایداری فرهنگ جهانی و صلح جهانی می انجامد، به نمایندگان کشورهای حاضر در مراسم اختتامیه نشست نهایی «تدوین پرونده چند ملیتی نوروز»پیشنهاد کرد برای پرونده مشترک دیگر، آمادگی خود را اعلام کنند.

او از میهمانان کشورهای ترکیه، آذربایجان، هند، پاکستان، ازبکستان، قرقیزستان، قزاقزستان، تاجیکستان، افغانستان، ترکمنستان و عراق دعوت کرد هر زمان که فرصت داشته باشند می توانند از سایت های تاریخی و جاذبه های دیدنی ایران دیدن کنند.

محمود الملا خلاف نماینده عراق نیز بعد از امضای پرونده نوروز گفت:نوروز جشنی است که در بهار برگزار می شود و این پرونده موجب شد تمام کشورهای عضو به مناسبت فرارسیدن بهار و آمدن نوروز دور هم جمع شوند.

او گفت:امروز در کشور من تروریست هست که میراث ملموس و ناملموس را تخریب می کند، اما تمدن هرگز از میان نخواهد رفت.

محمود الملا خلاف آرزو کرد با رفتن داعش و آزادی تمام شهرهای کشورش آن روز را جشن بگیرند و از تمامی موزه داران ایرانی برای حمایت از موزه موصل و محکوم کردن اقدام داعش تشکر کرد.

نشست نهایی «تدوین پرونده چند ملیتی نوروز»۱۲ تا ۱۵ اسفند با حضور ۱۲ کشور عضو پرونده در هتل لاله تهران برگزار شد.