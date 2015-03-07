جدول قیمت سکه و ارز روز شنبه منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه در بازار ۹۵۷ هزار و ۵۰۰ تومان، طرح قدیم ۹۵۴ هزارتومان، نیم سکه ۴۹۴ هزارتومان، ربع سکه ۲۷۰ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه گرمی ۱۸۰ هزارتومان اعلام شد.

همچنین نرخ هر گرم طلای زرد ۱۸ عیار در بازار داخلی ۹۷ هزار ۳۲۷ تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهای جهانی ۱۱۶۹ دلار است.

در همین حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را برای فروش ۳۴۰۲ تومان، هر یورو را ۳۷۴۰ تومان، هر پوند را ۵۱۸۲ تومان و هر درهم امارات را ۹۳۳ تومان اعلام کردند.

جدول قیمت سکه و ارز در شنبه

(قیمت‌ها به تومان)