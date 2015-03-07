کارمان در هفته آخر لیگ فوتسال هم سخت است/ پیشنهاد مس صحت ندارد

سیدمحمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره شکست تیم فوتسال حفاری برابر شهروند ساری در هفته بیست و پنجم لیگ برتر فوتسال با بیان مطلب فوق، اظهار کرد: فضای سالن ساری واقعا عجیب بود. من 20 سال است به این شهر می‌روم ولی برای اولین بار این همه تماشاگر دیدم. مسئولان تیم شهروند فقط 120 مسئول شهر خود را به سالن دعوت کرده بودند.

وی درباره کم آوردن تیم حفاری در هفته‌های پایانی و علت این ناکامی‌ها تاکید کرد: همان 10 روزی که تعطیلات ما تعطیل و نیمه تعطیل شد، کارمان را خراب کرد. بعد از آن ما دو باخت آوردیم که حرفی در آن نیست ولی باخت مقابل شهروند واقعا بر خلاف روند بازی بود. این مسابقه واقعا شرایط خاصی داشت.

سرمربی تیم حفاری در ادامه یادآور شد: ما هفته آخر هم باید به مصاف تیم انتهای جدولی شهرداری ساوه برویم. این مسابقه هم برایمان سخت و دشوار است. البته بازیکنان ما انگیزه دارند و با تمام قوا در زمین ظاهر می‌شوند تا حداقل بتوانیم عنوان سوم را از آن خود کنیم.

ناظم الشریعه در پایان درباره پیشنهاد باشگاه مس سونگون به وی برای فصل آینده هم گفت: چنین چیزی صحت ندارد. تا الان هیچکس با من برای فصل بعد صحبت نکرده و حتی مطرح کردن این بحث غیر حرفه‌ای است. تمام تمرکز من در حال حاضر روی تیم حفاری است و اولویت فصل آینده من هم همین تیم است. خواهش می‌کنم با مطرح کردن پیشنهادهای فصل بعد تمرکز ما را به هم نزنید.