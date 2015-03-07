۲۰ پروژه تعمیر و بازسازی بقاع متبرکه در لرستان اجرا می شود

حجت الاسلام مرتضی خاکباز در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طی سال آینده بیش از ۲۰ پروژه مرمت، توسعه و بازسازی در سطح بقاع متبرکه استان لرستان اجرا می شود.

وی با بیان اینکه برنامه های ما طی امسال برای مرمت، توسعه و بازسازی بقاع متبرکه اجرای ۱۸ پروژه بوده است افزود: در این راستا ۱۰۰ درصد برنامه های ما در این زمینه اجرایی شده است.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان همچنین به تعداد موقوفات استان اشاره کرد و گفت: تا قبل از سال ۹۱ تعداد موقوفات انتفاعی و منفعتی استان هزار و ۸۸۰ مورد بوده است.

حجت الاسلام خاکباز ادامه داد: از این تعداد ۱۰۷ مورد موقوفه منفعتی بوده است.

وی با اشاره به تعداد موقوفه های استان لرستان طی امسال تصریح کرد: طی سالجاری ما بیش از ۱۰۰ وقف جدید در سطح استان داشته ایم.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه لرستان در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح آرامش بهاری در سطح ۴۶ بقعه متبرکه و امامزاده سطح استان همزمان با ایام نوروز خبر داد و گفت: همچنین برپایی خمیه های معرفت، اجرای طرح یاس نبوی در سطح بقاع متبرکه و ... از دیگر برنامه های ایام نوروز امسال است.