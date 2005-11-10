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۱۹ آبان ۱۳۸۴، ۱۳:۱۱

در مانيل

همايش بزرگداشت مولا نا و چهره هاي برجسته ادبيات ايران برگزار شد

همايش بزرگداشت مولانا و چهره هاي برجسته ادبيات ايران در هفدهم آبان در سالن « ويليام شو » در دانشگاه دلاسال مانيل برگزار شد .

به گزارش مهر، دراين همايش كه با همكاري دفتر رياست عاليه مجموعه دانشگاهي دلاسال ودانشكده ادبيات دانشگاه دلاسال مانيل و مديريت رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در مانيل برگزار شد ،  پيامها و مقالاتي در زمينه شعر و شاعران بزرگ ايران ارائه شد.

مهديقلي ركني رايزني فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ضمن گراميداشت حضور ادب دوستان ايراني و خارجي ،  پيام رئيس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي خطاب به همايش مذكور را قرائت كرد. در اين پيام مولانا جلال الدين رومي شاعر، عارف و متفكر بزرگ بعنوان سفير دوستي براي مردم جهان به دور از مرزهاي جغرافيايي معرفي شد.

به گزارش مهر ، آرمين لوئيزتر و رياست عاليه مجموعه دانشگاهي دلاسال ضمن تشكر از انتخاب دانشگاه دلاسال بعنوان محل برگزاري همايش مذكور اين اقدام را فرصتي مناسب براي اساتيد و دانشجويان اين دانشگاه درآشنائي با چهره هاي جهاني ادب ايران تلقي و آن را آغازي خوب براي نزديكي مردم جهان دانست.

دكتر رونالد بايتان رئيس دانشكده ادبيات دانشگاه نيز طي سخناني ادبيات و شعر و شاعري را وسيله اي موثر براي ايجاد پل ارتباطي ميان مردم جهان با فرهنگها و عقايد مختلف دانست و شعر را زبان قلب انسانها تصويف كرد. خانم فه هيدالگو وزير آموزش فرهنگ و ورزش فيليپين نيز طي پيامي خطاب به اين همايش با آرزوي موفقيت براي آن، ايران را كشوري دانست كه در شكل گيري تمدن جهاني سهم بالائي را دارد و شعر و شاعري را در ايران مشوق شعر و شاعري جهان بر شمرد و شعراي بزرگي همچون فردوسي، خيام، انوري، مولانا، سعدي و حافظ را شعرائي ناميد كه جهان به آنها احترام مي گذارد.

کد مطلب 251311

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