سوریه خواهان همکاری ژاپن در زمینه مبارزه با تروریسم است

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با خبرگزاری کیودو ژاپن از این کشور خواست که در زمینه مبارزه با تروریسم و گروه داعش با دمشق همکاری کند.

وی با بیان اینکه سوریه گنجی از اطلاعات درباره تروریست ها دارد گفت: ما از دولت ژاپن می خواهیم که در مبارزه با تروریسم با ما همکاری کند.

معاون وزیر امور خارجه سوریه خاطرنشان کرد: دولت بشار اسد تمام تلاش خود را به کار بست تا اطلاعاتی درباره گروگان های ژاپنی دربند داعش به دست آورد ولی متاسفانه هیچ اطلاعی در این زمینه کسب نکرد.

خبرگزاری کیودو ژاپن اعلام کرد که از آغاز بحران گروگان های ژاپنی در سال جاری میلادی تاکنون این نخستین بار است که یک مقام بلندپایه سوری با رسانه های ژاپن گفتگو می کند.