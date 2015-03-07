کاهش ارتباط والدین با فرزندان از علل اصلی گرایش به موادمخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید صرامی ظهر شنبه در همایش نقش مشارکت اجتماعی در کنترل و کاهش مواد مخدر و روان گردان ها که در تالار فخرالدین اسعد گرگانی برگزار شد از مواد مخدر به عنوان بزرگترین شوک هزاره سوم یاد کرد و گفت: مواد مخدر مهم ترین مانع برای توسعه اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی است.

صرامی افزود: برای مبارزه با این پدیده خانمان سوز، تنها از طریق همایش و سخنرانی نمی توانیم به کنترل و کاهش این تهدید اقدام کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در تحقیقات صورت گرفته، بیش از ۹۰ درصد مردم پیش از آنکه مشکلات تورم، فقر و بیکاری را نام ببرند مشکل مواد مخدر را مطرح کردند و این موضوع وظیفه همه ما مسئولان و روحانیون را افزایش می دهد.

وی اظهار کرد: مواد مخدر و مشروبات الکلی به عنوان حائلی برای نوجوانان و جوانان کشور را مورد تهدید قرار داده است.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری به ارائه آمارهایی از مراکز جذب جوانان به سمت مواد مخدر اشاره کرد و گفت: متاسفانه در ۵۲ سایت فارسی زبان برای جذب مشتریان جوان اقدام به شیوه مصرف و ارائه انواع مواد مخدر مبادرت کرده اند تا بتوانند از این طریق در عرصه مشتری مداری جوانان را به سوی خود جذب کنند.

صرامی خاطرنشان کرد: در هزاره سوم و قرن ۲۱، با عصر سرعت تغییر و تحولات اجتماعی مواجه هستیم و به واسطه حجم ارتباط های ناموزون بین پدر و مادر و فرزندان، بنیاد خانواده مورد هدف قرار گرفته است.

وی افزود: کاهش ارتباط خانواده ها با فرزندان در کنار افزایش ارتباط و دسترسی جوانان و نوجوانان به فضای مجازی سبب شده است فرزندان با اختلالات روانی مواجه شوند.

وی ادامه داد: برای ضربه زدن به استراتژی های سیستم مواد مخدر و روان گردان ها نیازمند ماهیت شناسی، ساختارشناسی، آسیب شناسی و آینده شناسی هستیم.

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری به بیان دلایل شروع مصرف اشاره کرد و گفت: کسب لذت، کنجکاوی، تفریح، رفع مشکلات روحی و در دسترس بودن مواد برای جوانان پنج عامل نخست گرایش به مواد مخدر است.

گلستان مکان شانزدهم شیوع مواد مخدر در کشور است

حمید صرامی به رتبه گلستان در زمینه مواد مخدر اشاره و اظهار کرد: استان گلستان با نرخ شیوع ۲ و ۴۱ صدم درصدی به ازای جمعیت استان ها در مکان شانزدهم کشور قرار دارد.

صرامی خاطرنشان کرد: بر اساس تحقیقات موسسه RSA، ۵۵ درصد والدین پس از گذشته پنج سال از اعتیاد فرزندان مطلع می شوند که علت آن فقر ارتباطی بین والدین و فرزندان است.

وی بیان کرد: به علت شتاب های ناموزون و تغییرات بنیادین در ساختارهای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و اینکه متولیان برنامه ریز از توسعه اجتماعی و موضوع مواد مخدر در برنامه های اول تا سوم توسعه غفلت کرده اند، جامعه ایران به جامعه پرمسئله گرفتار شده است.

وی در پایان به راه های اجتماعی کردن برای ضربه زدن به استراتژی های سیستم هوشمند مواد مخدر و روان گردان ها اشاره کرد و گفت: تقویت دغدغه ملی و هم گرایی در دستگاه های حاکمیتی و لزوم اعمال نگاه سیستمی و چندبعدی از جمله موارد این موضوع هستند.