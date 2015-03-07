وقوع ۳۹۶ تصادف رانندگی طی یک هفته گذشته در قم

محمدجواد باقری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از ۹ اسفندماه تا ۱۶ اسفندماه تعداد ۶ هزار و ۹۹۱ تماس با مرکز فوریت‌های پزشکی قم برقرار شد که منجر به هزار و ۲۲۶ مأموریت شده است.

وی ادامه داد: از مأموریت‌های انجام شده هزار و ۱۱۴ مورد شهری و ۱۱۲ مورد نیز جاده‌ای بوده است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی قم گفت: طی یک هفته گذشته ۳۹۶ مورد تصادف در قم انجام شد که ۳۵۰ مورد در شهر و ۴۶ مورد در جاده‌های استان اتفاق افتاده است.

وی اظهار داشت: مصدومین تصادفات یک هفته گذشته ۴۸۵ نفر بودند که ۱۷۵ مورد سرپایی و ۳۰۸ مورد نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

باقری افزود: ماموریت موتورسیکلت سواران طی یک هفته گذشته ۲۷۳ مورد با ۳۲۸ مجروح بوده است که ۱۳۶ نفر سرپایی و ۱۹۲ مورد انتقالی بوده است.

وی گفت: طی حادثه واژگونی مینی بوس در جاده سلفچگان مقابل نیروگاه حرارتی ۱۰ نفر مجروح شدند که چهار آمبولانس جهت انتقال مجروحان اعزام شد.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان قم با بیان اینکه بر اثر واژگونی پراید در جاده راهجرد سه نفر مجروح شدند، گفت: واژگونی موتورسیکلت باعث مصدومیت شدید سه نفر شد، همچنین برخورد عابر و خودرو در مقابل امامزاده جعفر(ع) یک مجروح برجای گذاشت.