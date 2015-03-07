راهکارهای عملی برای زدودن فقر در جامعه تبیین شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی روزبه پیش ازظهرشنبه دردیدار با مدیرکل و مدیران کمیته امداد امام خمینی (ره) استان در استانداری گفت: کمیته امداد نقش موثری در فقرزدایی و پوشش افراد نیازمند داشته که جای تقدیر دارد.

استاندار قزوین بیان کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی و حرکت کنیم تا موضوع فقر در جامعه عادی و یک حرفه برای بخشی از جامعه تبدیل نشود بلکه به عنوان یک پدیده نامناسب و ناپسند تلقی شود.

روزبه افزود: باید کار کردن افتخار مردم باشد زیرا در هیچ جای دنیا سراغ نداریم که یارانه انسانی به مردم بپردازند باید ترتیبی اتخاذ شود که تمامی کمک های مردمی در یک راستا قرار گیرد و از موازی کاری در این خصوص پرهیز شود و یک مدل مدیریتی یکسان برای فقرزدایی تعریف شود و بایستی مدل مدیریت توانمند سازی مردم در راستای از بین بردن پدیده زشت فقر باشد.

این مسئول یادآورشد: ۱۵ درصد افراد جامعه دچار فقر هستند لذا برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که از سال ۹۴ به بعد هدفی را دنبال کنیم که از میزان ۱۵ درصد کاهش یافته و به میزان ۸۵ درصد توانمندان جامعه افزوده شود و پیش زمینه این است که فقر را به عنوان یک پدیده زشت در جامعه معرفی کنیم.

روزبه در ادامه تاکید کرد: بهتر است اتاق فکری در استان تشکیل شود تا راهکارهای فقرزدایی و زشت شمردن فقر در جامعه تبیین شود تا خروجی آن توانمند سازی افراد و خانواده های نیازمند باشد.

در ادامه هدایت صفری مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) گزارشی از عملکرد یک ساله این نهاد در استان ارائه کرد.

صفری افزود: امسال از ۲۵ هزار خانوار دائم تحت پوشش ۱۵هزار نفر آموزش های لازم را فرا گرفتند و در این راستا برپایی اردوهای زیارتی و سیاحتی نیز برای جامعه هدف نیز از دیگر اقدامات در استان است.

وی برگزاری ۱۰ هزار مورد مشاوره برای افراد تحت پوشش را از دیگر اقدامات کمیته امداد استان اعلام کرد و اظهارداشت: برگزاری همایش، مهندسی فرهنگی براساس رویه شهید مطهری، ایجاد ۱۳ مرکز نیکوکاری با محوریت مساجد و شناسایی خانواده های نیازمند در محله ها، تعریف وکلای خیر و نیکوکار، تدوین سند کاهش فقر استان، برقراری تفاهم نامه با ۵۰ دستگاه استان، ترویج نیکوکاری در بین دانش آموزان و توزیع اقلام جمع شده در بین دانش آموزان نیازمند و معلمان مدارس، استفاده از ظرفیت صدا و سیما و هلال احمر، توزیع ۶ هزار سبد غذایی در بین خانوارهای تحت پوشش، جمع آوری ۱۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان زکات از استان (اعم از واجب و مستحب)، انسان پروری در مقابل فقر پروری در حیطه اشتغال را ازا اقدامات انجام شده و در دست اجرا اعلام کرد.

وی افزود: میانگین سرانه تحت پوشش قرار گرفتن یک یتیم توسط خیری در استان ۲۲۰ هزار تومان است و دو برابر میانگین کشوری است.

صفری تصریح کرد: امسال برای ۱۵هزار و۳۰۰ خانوار جشن خودکفایی برگزار می شود و علیرغم دریافت اعتبارات خوب و با همکاری بانکها این تعهدات بایستی تکمیل شود.

وی در ادامه ایجاد مجتمع رفاهی و خدماتی ولیعصر، برپایی ۳۰ کارگاه قالیبافی، برگزاری جشن ازدواج ۱۰۰ زوج، پرداخت ۸۰۰ مورد جهیزیه را از دیگر اقدامات انجام شده و در دست اقدام استان اعلام کرد.

مدیرکل کمیته امداد اماتم خمینی(ره) استان قزوین گفت: مجموع کمک های مردمی در زمینه های مختلف در سالهای گذشته به ۷۰۰ میلیارد ریال رسیده است.