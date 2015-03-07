۱۰ کیلوگرم شیشه در اهواز کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری خوزستان، صادقی گندمانی گفت: به دنبال دریافت خبری از سوی مدیر پایگاه اطلاعات فرماندهی انتظامی اهواز مبنی بر خرید و فروش فشنگ اسلحه ژ۳ غیرمجاز، دستور پیگیری موضوع صادر شد.

وی ادامه داد: پس از شناسایی متهمان و رهگیری محل تبادل، متهمان به هویت س م. الف و ب. چ دستگیر و در بازرسی از خودروهای آنان تعداد ۱۹۹۰ تیر فشنگ ژ۳ و یک تیر فشنگ برنو کشف و ضبط شد.

کشف ۱۰ کیلوگرم شیشه در اهواز

معاون دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اهواز همچنین از کشف ۱۰ کیلوگرم مواد روان گردان از نوع شیشه در این شهرستان خبر داد.

صادقی گندمانی گفت: به دنبال دریافت خبری از سوی سربازان گمنام امام زمان (عج) مبنی بر ورود محموله ای از مواد مخدر روانگردان شیشه از سوی شهرستان بوکان استان آذربایجان، دستورات قضایی برای دستگیری متهمان صادر شد.

وی ادامه داد: پس از انجام کارهای مطالعاتی توسط عوامل پلیس، خودروی دو نفر متهم به هویت جمال. ک و جلال. ک در ۱۰ کیلومتری شهرستان اهواز توقیف شد که در بازرسی از آن مقدار ۱۰ کیلوگرم مواد روان گردان از نوع شیشه کشف و ضبط شد.

صادقی گندمانی گفت: ماموران به همراه متهمان به محل قرار حاضر شدند که پس از شناسایی خریداران، متهمان به هویت س. ع و ی. ع دستگیر و همگی با صدور قرار بازداشت موقت، روانه زندان شدند.