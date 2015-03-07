هشدار به خرید اینترنتی از فروشگاههاي فاقد نماد اعتماد الکترونیک

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ عليرضا آذردرخش با بیان اینکه مهمترين اصل در خريدهاي اينترنتي، خريد از فروشگاههاي داراي نماد اعتماد الکترونيک است اظهار داشت: براي صحت نماد اين فروشگاهها با کليک بر روي نماد اعتماد الکترونيک در صفحه فروشگاه اينترنتي صفحه اي براي شما باز مي شود که مشخصات فروشگاه اينترنتي و تاريخ اعتبار آن درج شده است.

برخی درگاههای بانکی برای خرید اینترنتی جعلی است

وی با بيان اينکه نماد اعتماد الکترونيک از سوي مرکز توسعه و تجارت الکترونيک به فروشگاههاي اينترنتي اعطا مي شود ادامه داد: اعطاي اين نماد در راستاي نظارت بر فعاليت فروشگاههاي اينترنتي در فضاي سايبر و تامين امنيت خاطر خريداران از فروشگاه اينترنتي است.

سرپرست اداره پيشگيري از جرائم سايبري پليس فتا با تاکید براینکه بيشترين صفحات فيشينگ شناسايي شده مربوط به فروشگاه هاي اينترنتي است که فاقد مجوز لازم نماد اعتماد الکترونيک (enamad) است هشدار داد: درگاه هاي بانکي که در برخي سايتهاي فروشگاهي براي پرداخت بهاي خريد وجود دارد جعلي است و تلاش دارد تا اطلاعات بانکي کاربران را به سرقت ببرد.

اين مقام مسئول گفت: فروشگاههاي داراي نماد اعتماد الکترونيک از درگاههاي بانکي جعلي استفاده نمي کنند زيرا نظارت بر روي اين فروشگاهها اينترنتي وجود دارد و اطلاعات گردانندگان فروشگاه هاي اينترنتي در هنگام دريافت نماد اعتماد الکترونيک از سوي مرکز توسعه تجارت اخذ شده تا در صورت مشاهده تخلف، به راحتي به آنها دسترسي داشته و اعمال قانون براي آنها صورت گيرد.

وي در توصيه به کاربران فضاي سايبر گفت: چگونگي خريد از فروشگاه هاي اينترنتي در روند کاهش جرائم فضاي سايبر موثر است و از به دام افتادن کاربران جلوگيري مي کند.

از صحت نماد اعتماد الکترونیک مطمئن شوید

سرهنگ آذردرخش ادامه داد: مهمترين اصل در خريدهاي اينترنتي، خريد از فروشگاههاي داراي نماد اعتماد الکترونيک است و براي صحت نماد اين فروشگاهها با کليک بر روي نماد اعتماد الکترونيک در صفحه فروشگاه اينترنتي صفحه اي براي شما باز مي شود که مشخصات فروشگاه اينترنتي و تاريخ اعتبار آن درج شده است.

وي با بيان اينكه با وارد کردن آدرس در آدرس بار مطمئن شويد سايت فيشينگ نيست، اظهار داشت: اگر بر روي نشان نماد اعتماد الکترونيک کليک کنيد به سايتي با آدرس http://www.enamad.ir وارد مي شويد، همچنين با کليک بر روي صفحه نيز مي توان از عکس نبودن اطلاعات نمايش داده شده فروشگاه اينترنتي داراي مجوز مطمئن شد؛ در اين خصوص آدرس سايت نمايش داده شده در پروفايل نماد با آدرس فروشگاه اينترنتي بايد يکي بوده و هيچ تفاوتي نداشته باشد.

سرهنگ آذردرخش گفت: کاربران برای کسب اطلاعات بيشتر (ليست کسب و کارهاي داراي نماد و...) مي توانند به سايت www.enamad.ir مراجعه کنند.

سرپرست اداره پيشگيري مرکز تشخيص و پيشگيري فتا ناجا در خصوص درگاههاي بانکي متصل به سايت هاي فروشگاهي نيز گفت: کاربران در هنگام عمليات بانکي در اين درگاهها مطمئن شوند که درگاه بانکي واقعي است و صفحه جعلي نيست و براي اطمينان از اين موضوع بايد درگاه بانکي با HTTPS شروع شده باشد.

استفاده از صفحه کليدهاي مجازي نيز از سوي کاربران فراموش نشود

سرهنگ آذردرخش با اشاره به اينكه استفاده از صفحه کليدهاي مجازي نيز از سوي کاربران فراموش نشود افزود: در صفحات فيشينگ بانکي کدهاي امنيتي موجود در صفحه محدود و تکراري است، در صورتي که در صفحات بانکي با بارگزاري مجدد اين کدها تغيير کرده و کد جديد مي آيد.

اين مقام مسوول گفت: هرچند به تازگي مشاهده شده برخي از سودجويان سايبري با جعل نماد اعتماد الکترونيک (enamad) به دنبال سرقت اطلاعات بانکي قربانيان هستند اما کاربران باید بدانند که مهمترين نکته در جهت ناکام گذاشتن فيشرها (طراحان صفحات فيشينگ) رعايت نکات ساده ايمني همچون تايپ کردن آدرس سايت و توجه به داشتن نماد اعتماد الکترونيک است؛ پس از کپي کردن يا رفتن به لينک هايي که در سايت هاي مختلف ارائه شده بايد خودداري کنيد و همواره به ياد داشته باشيد که تمامي سايت هاي مهم در فرم هاي ورود اطلاعات خود از پروتکل https استفاده مي کنند.

پليس فتا از کليه کاربران خواست در صورت مواجه با موارد مشکوک آن را از طريق سايت پليس فتا به آدرس http://Cyberpolice.ir بخش مرکز فوريت هاي سايبري، لينک ثبت گزارشات مردمي به پليس فتا اعلام کنند.