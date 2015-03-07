افزایش ۴۰ درصدی فروش ویژه نوروزی نسبت به سال گذشته

به گزارش خبرگزاری مهر،قدرت الله گودرزی اظهار کرد: شرکت شهروند امسال نیز همچون سال های گذشته همزمان با فرارسیدن سال جدید طرح تخفیف ویژه ای را در قالب جشنواره ویژه فروش نوروزی تدارک دیده است.

وی با اشاره به تفاوت جشنواره امسال با سال های گذشته تصریح کرد: تخفیف های ارائه شده در جشنواره فروش فوق العاده نوروزی در سال های گذشته بین ۵ تا ۳۵ درصد بود. امسال اما با تدابیر ویژه شهرداری تهران میزان تخفیف کالاهای مختلف افزایش پیدا کرده است، به طوری که پوشاک تا سقف ۵۰ درصد، مواد پروتئینی تا ۲۰ درصد و خوار و بار و لوازم منزل تا ۴۰ درصد شامل تخفیف های ویژه می شوند.

مدیر عامل شرکت شهروند با اشاره به استقبال گسترده شهروندان از جشنواره فروش ویژه نوروزی گفت: جشنواره نوروزی شهروند امسال با استقبال بی نظیر شهروندان رو به رو شد به طوری که طبق آمارها تنها طی روزهای نخست جشنواره میزان فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۰ درصد افزایش داشته است.