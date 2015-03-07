۲۶۳ طرح اشتغالزایی در شهرستان قزوین اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعلی موسوی ظهر شنبه در جلسه کمیته اشتغال شهرستان قزوین که در فرمانداری برگزار شد گفت: امسال میزان تعهد اشتغال دستگاههای اجرایی شهرستان قزوین دو هزار و ۷۸۷ نفر بوده که از این میزان تاکنون دو هزار و ۴۲۴ نفر در سامانه رصد اشتغال کشور ثبت شده است.

فرماندار قزوین افزود: با توجه به برنامه ریزی صورت گرفته تعهدات باقی مانده تا پایان سال به طور کامل محقق خواهد شد.



موسوی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای ایجاد اشتغال در شهرستان قزوین در سالجاری یادآورشد: میزان تسهیلات پیش بینی شده برای راه اندازی مشاغل خانگی در این شهرستان بیش از ۱۳ میلیارد و۴۰۰ میلیون ریال بوده که تاکنون ۲۶۳ طرح به ارزش ۱۱ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی شده اند.

فرماندار قزوین اظهارداشت: ایجاد اشتغال همواره یکی از دغدغه های مهم دولت ها بوده و با توجه به وجود زیرساخت های مناسب مانند منابع طبیعی، نیروی انسانی کارآمد و ویژگیهای جغرافیایی، با برنامه ریزی دقیق و مدیریت صحیح می توان زمینه اشتغال پایدار را در کشور فراهم کرد.

موسوی بیان کرد: فرار سرمایه و روی آوردن بخش تولید به دلالی از جمله آفتهای سرمایه گذاری است و صیانت از واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال موجود از جمله اولویت هایی است که امروز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی گفت: ایجاد اشتغال از بروز بسیاری از ناهنجاری های اجتماعی جلوگیری می کند و مسولان باید با پیشنهاد طرح های اشتغالزا به ویژه در بخش های کشاورزی و ایجاد صنایع فراوری توجه جدی داشته باشند.

فرماندار قزوین با تاکید بر لزوم کاهش هزینه های جاری کشور و تخصیص منابع به بخش تولید و اقتصاد افزود: در برنامه ریزی ها باید اشتغال پایدار مورد توجه باشد و بکارگیری نیرو در ادارات دولتی با ایجاد اشتغال پایدار محقق می شود.