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۱۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۲۸

حاتمی:

نخبگان باید شناسایی و حمایت شوند/ ایجاد ۱۴پژوهش سرا در کرمانشاه

نخبگان باید شناسایی و حمایت شوند/ ایجاد ۱۴پژوهش سرا در کرمانشاه

کرمانشاه- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری کرمانشاه بر لزوم شناسایی و حمایت از نخبگان تاکید کرد و از ایجاد ۱۴ پژوهش سرا در شهرستان های استان طی آینده نزدیک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، هدایت حاتمی در نشست مشترک بنیاد نخبگان و روسای دانشگاه های مختلف استان کرمانشاه، ضمن با اهمیت خواندن هرگونه سرمایه گذاری در زمینه پرورش نخبگان، استان کرمانشاه را در این زمینه غنی خواند و اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد عدم شناسایی نخبگان است که باید ساز و کاری با همکاری بنیاد نخبگان و دانشگاه ها ایجاد شود که نخبگان شناسایی و حمایت شوند.

وی سپس برنامه های خود را در خصوص نخبگان عنوان کرد و افزود: اولین برنامه به شناسایی نخبگان در سطوح مختلف جامعه مربوط می شود، به نحوی که  بسیاری از استعدادهای جامعه ما در روستاها و حواشی شهرها هستند و ممکن است که ناشناخته بمانند که برای این منظور می توانیم از ظرفیت های موجود در دهیاری ها و بخشداری ها نیز استفاده کنیم.

حاتمی دومین برنامه خود را نگه داشت نخبگان ذکر و تصریح کرد: نگه داشت به معنای حمایت و رصد خواسته ها و مشکلات نخبگان است و می تواند تعامل و ارتباط مناسبی را بین نخبگان و مسئولین ایجاد کند و مسلما هنگامی که یک نخبه احساس کند که مورد حمایت و توجه است انگیزه بیشتری برای کار و پیشرفت پیدا می کند.

معاون استاندار کرمانشاه، بهره برداری از نخبگان را بعنوان سومین برنامه مطرح کرد و عنوان داشت: یک فرد هنگامی که به مرحله نخبگی می رسد سرشار از تخصص، اندیشه و ایده است و در این مرحله باید بتوانیم از ظرفیت این نخبگان در جهت شناسایی علل و عوامل مشکلات موجود و راه های برون رفت از  آنها و نیز ایده های توسعه محور آنها استفاده کنیم.

وی در ادامه آمادگی حوزه مدیریت خود را برای برگزاری المپیادهای مختلف اعلام داشت و افزود: در جهت توجه به مسئله نخبه پروری در استان، با محوریت آموزش و پرورش به زودی ۱۴ پژوهش سرا در شهرستان های استان راه اندازی می شود که می تواند در مقوله توسعه پژوهش و پرورش پژوهشگر و همچنین تقویت و شناسایی نخبگان مثمر ثمر باشد.

معاون استاندار کرمانشاه در پایان گفت: شروع ساخت شهرک فناوری و خلاقیت و نیز کلینیک ویژه صنعت با محوریت دانشگاه آزاد از اقدامات ارزنده ای است که می تواند  اثرات ارزنده ای را برای استان به همراه داشته باشد.
 

کد مطلب 2513201

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