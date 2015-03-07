نخبگان باید شناسایی و حمایت شوند/ ایجاد ۱۴پژوهش سرا در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمانشاه، هدایت حاتمی در نشست مشترک بنیاد نخبگان و روسای دانشگاه های مختلف استان کرمانشاه، ضمن با اهمیت خواندن هرگونه سرمایه گذاری در زمینه پرورش نخبگان، استان کرمانشاه را در این زمینه غنی خواند و اظهار داشت: یکی از مهمترین مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد عدم شناسایی نخبگان است که باید ساز و کاری با همکاری بنیاد نخبگان و دانشگاه ها ایجاد شود که نخبگان شناسایی و حمایت شوند.

وی سپس برنامه های خود را در خصوص نخبگان عنوان کرد و افزود: اولین برنامه به شناسایی نخبگان در سطوح مختلف جامعه مربوط می شود، به نحوی که بسیاری از استعدادهای جامعه ما در روستاها و حواشی شهرها هستند و ممکن است که ناشناخته بمانند که برای این منظور می توانیم از ظرفیت های موجود در دهیاری ها و بخشداری ها نیز استفاده کنیم.

حاتمی دومین برنامه خود را نگه داشت نخبگان ذکر و تصریح کرد: نگه داشت به معنای حمایت و رصد خواسته ها و مشکلات نخبگان است و می تواند تعامل و ارتباط مناسبی را بین نخبگان و مسئولین ایجاد کند و مسلما هنگامی که یک نخبه احساس کند که مورد حمایت و توجه است انگیزه بیشتری برای کار و پیشرفت پیدا می کند.

معاون استاندار کرمانشاه، بهره برداری از نخبگان را بعنوان سومین برنامه مطرح کرد و عنوان داشت: یک فرد هنگامی که به مرحله نخبگی می رسد سرشار از تخصص، اندیشه و ایده است و در این مرحله باید بتوانیم از ظرفیت این نخبگان در جهت شناسایی علل و عوامل مشکلات موجود و راه های برون رفت از آنها و نیز ایده های توسعه محور آنها استفاده کنیم.

وی در ادامه آمادگی حوزه مدیریت خود را برای برگزاری المپیادهای مختلف اعلام داشت و افزود: در جهت توجه به مسئله نخبه پروری در استان، با محوریت آموزش و پرورش به زودی ۱۴ پژوهش سرا در شهرستان های استان راه اندازی می شود که می تواند در مقوله توسعه پژوهش و پرورش پژوهشگر و همچنین تقویت و شناسایی نخبگان مثمر ثمر باشد.

معاون استاندار کرمانشاه در پایان گفت: شروع ساخت شهرک فناوری و خلاقیت و نیز کلینیک ویژه صنعت با محوریت دانشگاه آزاد از اقدامات ارزنده ای است که می تواند اثرات ارزنده ای را برای استان به همراه داشته باشد.

