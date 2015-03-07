بررسی های کارشناسی لازم برای تکمیل پروژه های مسکن مهر انجام شود

به گزارش خبرنگار مهر، قربان محمدی شنبه در جلسه بررسی موانع و مشكلات پروژه های مسكن مهر شهرستان كلیبر گفت: باید گفت که در خصوص طرح مسكن مهر، دولت تدبیر و امید در مقابل كار انجام شده قرار گرفته ولی با این وجود خود را موظف به رفع مشكلات این بخش و تكمیل پروژه های نیمه تمام میداند و بر همین اساس مسئولان تمام دستگاه های مرتبط با این موضوع در استان وشهرستان ها، باید در كوتاهترین زمان، نسبت به انجام اقدامات علمی و كارشناسی لازم در این زمینه اقدام كنند
وی در ادامه تعامل بیشتر مسئولان دستگاههای اجرایی با مدیران و نمایندگان پروژههای مسكن مهر در استان وشهرستان ها را در رفع مشكلات ساكنان این واحدها موثر ارزیابی و تصریح کرد: همه مسوولان در این قبال باید احساس مسوولیت کرده و با انجام اقدامات لازم زمینه را برای رفع هرچه سریعتر مشکلات این واحدها و تسهیل زندگی ساکنان و متقاضیان مسکن مهر فراهم کنند.
بابایی فرماندار شهرستان كلیبر نیز در این نشست بر چاره اندیشی برای رفع سریعتر و بهره برداری كامل از پروژه مسكن مهر در این شهرستان تاکید کرد و گفت: این موضوع جزو برنامههای اولویتدار مسئولان دستگاههای اجرایی مرتبط با این پروژه قرار گرفته است.
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