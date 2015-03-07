دستگیری اشتباهی دهها مسافر چینی در فرودگاه مسکو

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شینهوا، پلیس فرودگاه مسکو از دستگیری دهها مسافر اهل چین به اتهام حمل مواد مخدر خبر داد. با این حال سفارت چین در مسکو با رد این مطلب اعلام کرد آنچه که مسافران مذکور حمل می کرده اند، نوعی غذای چینی است.

بر این اساس افراد دستگیر شده کارکنان شرکتی در شمال شرق چین بوده اند که به همراه خود نوعی ماده اولیه برای تهیه غذای چینی داشته اند. پلیس مسکو اعلام کرده در حال بررسی این موضوع است.

پیشتر رسانه های روسیه از دستگیری ۳۴ مسافر چینی در فرودگاه شرمتیوو واقع در شمال غرب مسکو خبر داده و اعلام کردند بازداشت این افراد به دلیل کشف ۲۳۰ کیلوگرم ماده مشکوک به مواد مخدر در بارهایشان انجام گرفته است.