نرخ کرایه تاکسی ۲۵ درصد در مشهد افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر نیشابوری ظهر شنبه در نشست خبر ی بیان کرد: شورای شهر به شهرداری این اجازه را داده است که در ایام تعطیلات نوروزی و تعطیلات تابستانی افزایش نرخ ۲۵ درصدی داشته باشد اما در صورتی که این مصوبه تا فروردین ماه ۹۴ به تصویب نرسد افزایش نرخی در ایام نوروز ۹۴ را شاهد نخواهیم بود و هر گونه تخلف رانندگان در این خصوص تعلیق فعالیت ۶ تا دو سال و در صورت تعدد تخلف باطل شدن پروانه تاکسیرانی را در پی خواهد داشت.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد با تاکید بر اینکه برخی از تاکسی ها به خصوص تاکسی های اطراف حرم و مبادی ورودی کاربری دربستی دارند گفت: مسافرینی که تمایل به استفاده از این تاکسی ها ندارند باید از محدوده این تاکسی ها خارج شده و از خدمات تاکسی های غیردربستی استفاده کنند.

نیشابوری با اشاره به اینکه نرخ کرایه تاکسی ها در شهر مشهد مشخص است و تاکسی ها موظف به استفاده از تاکسی متر بوده و در حال حاضر تمام تاکسی های ناوگان تاکسیرانی مجهز به دستگاه تاکسی متر هستند تاکید کرد: چنانچه تاکسیرانی از تاکسی متر استفاده نکند شهروندان باید این تخلف را از طریق سامانه تلفنی ۳۳۱۳۴ و یا سامانه تلفنی ۱۳۷ شهرداری منعکس کرده و خواهان مطالبات خود باشند.

ممنوعیت تردد تاکسی های فرسوده از ابتدای اردیبهشت سال آینده

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد همچنین از ممنوعیت تردد تاکسی های فرسوده از ابتدای اردیبهشت ماه آینده خبر داد و گفت: رانندگانی که پرونده ثبت نام آنها در روند طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی تکمیل نشده است تا پایان وقت اداری فردا مهلت دارند نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند.

نیشابوری نوسازی ناوگان تاکسیرانی را یکی از مهم ترین اقدامات اخیر این سازمان در مشهد دانست و اظهار کرد: در حال حاضر ۱۳ هزار و ۲۵۰ تاکسی در مشهد فعالیت می کنند که ۵۰ درصد این تاکسی ها فرسوده هستند.

وی با اشاره به اینکه نوسازی این تعداد دستگاه تاکسی سطح مشهد تا اوایل سال آینده یکی از مهم ترین برنامه های سازمان تاکسیرانی شهرداری است افزود: به دلیل وجود مشکلات بین ستاد سوخت و شرکت ایران خودرو و شهرداری مشهد از ابتدای آذر ماه گذشته صدور تاکسی های جدید متوقف شد که با تصویب لایحه دوفوریتی شورای شهر مشهد این مشکلات مرتفع و معوقات بانکی به شرکت ایران خودرو پرداخت و نوسازی ناوگان تاکسیرانی از سر گرفته شد.

وی هدف اصلی نوسازی ناوگان تاکسیرانی را جلوگیری از آلودگی هوا دانست و تصریح کرد: عمده تاکسی های فرسوده فعال در سطح شهر مشهد پیکان های مدل پایین و فرسوده بودند که خوردوهای سمند و گازسوز جایگزین آن ها خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی شهرداری مشهد ادامه داد: پیش بینی می کنیم که تا هفته آینده ۵۰۰ دستگاه تاکسی فرسوده آماده جایگزینی و نوسازی باشد و این آمار در کشور بی نظیر است.

وی خاطرنشان کرد: در حال حاضر میانگین عمر هر تاکسی ۸.۹ سال است که اگر طرح نوسازی ناوگان تاکسیرانی به همین رویه پیش برود میانگین عمر تاکسی ها به ۳ سال خواهد رسید.

قیمت تمام شده تاکسی های جدید ۳۰ میلیون تومان است

وی با اعلام این خبر که تردد هر نوع تاکسی فرسوده از اول اردیبهشت ماه سال آینده در شهر ممنوع بوده و پلیس راهور از هر گونه تردد این خودروها جلوگیری به عمل می آورد، تاکید کرد: تاکسی رانانی که تاکنون در طرح نوسازی تاکسی ثبت نام کرده اند و به هر دلیلی موفق به تحویل خودرو خود تا تاریخ اعلام شده نشوند مشمول این قانون نبوده اما تاکسی رانانی که از ثبت نام بازمانده و یا در این خصوص سهل انگاری داشته باشند خودرو آن ها متوقف و برابر قانون با آن ها برخورد خواهد شد و به همین دلیل از تمام تاکسی رانانی که خودرو آن ها فرسوده است تقاضا داریم نسبت به ثبت نام جهت دریافت تاکسی جدید اقدام نمایند.

نیشابوری با اشاره به اینکه تاکسی های جدید مدل ۹۴ بوده اما قیمت تمام شده برای واجدان شرایط با قیمت ۹۳ خواهد بود، گفت: قیمت تمام شده هر تاکسی جدید ۳۰ میلیون تومان است که ۲۰ میلیون تومان تسهیلات بانکی ۱۵ درصد به متقضیان داده شده و علاوه بر آن هر یک از متقاضیان باید آورده ۵ میلیون تومانی داشته و ارزش اسقاط هر خودرو فرسوده نیز ۵ میلیون تومان است که به شرکت خودرو ساز داده می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون درخواست های مکرر از تاکسی رانان در خصوص تکمیل پرونده های ثبت نام آن ها شده است، گفت: افراد تا پایان وقت اداری فردا فرصت دارند تا با مراجعه به مراکز ثبت نام مشخص شده جهت تکمیل پرونده های خود اقدام کنند و در این صورت ظرف ۱۰ روز آینده خودرو جدید خود را دریافت خواهند کرد و در صورتی که این روند اداری را طی نکنند تحویل خودرو جدید آن ها به سال آینده موکول می شود.

نیشابوری تاکید کرد: تاکسی رانانی که شرایط دریافت تسهیلات وام و نوسازی ناوگان خود را ندارند می توانند با واگذاری وسیله خود به افراد دیگر که شرایط دریافت این تسهیلات را دارند از این تسهیلات وام استفاده نمایند چرا که در غیر این صورت خودرو آن ها فرسوده اعلام شده و دیگر شرایط نوسازی ناوگان آن ها به وجود نخواهد آمد.

وی خاطر نشان کرد: از مجموع ۶ هزار تاکسی فرسوده ۹۵۰ دستگاه تا اوایل اسفند ماه و الباقی تا پایان خردادماه ۹۴ نوسازی خواهند شد.

بی مهری به تاکسی رانان در برخورداری از حمایت های دولتی

وی با بیان اینکه تاکسی رانی به نوعی بار حمل و نقل عمومی را به دوش می کشد اما متاسفانه در کشور ما به جز دریافت اندک سهمیه بنزین بیشتر، از مزایا و حمایت های یارانه ای دولت برخوردار نیست، تصریح کرد: شهرداری مشهد به تازگی بسته های حمایتی را برای این قشر زحمت کش شهر تدارک دیده است که بسته حمایتی بیمه از جمله بیمه تکمیل درمان، از کار افتادگی تاکسی ران و تاکسی، بیمه مسئولیت بدنه خودرو و بیمه آتش سوزی منزل مهم ترین این حمایت است که این افراد تنها ۲۵ درصد حق بیمه خود را می پردازند و مابقی را شهرداری مشهد پرداخت می کند.

نیشابوری در این خصوص ادامه داد: امروزه شخصی که درخواست وام از بانک های دولتی را داشته باشد باید دو ضامن کارمند را به بانک معرفی کند که شهرداری مشهد این مشکل را برای تاکسی رانان مرتفع کرده و ضامن بانکی آن ها می شود.