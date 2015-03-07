فرانسه و بلژیک حمله به شهروندان خود در مالی را محکوم کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «دیدیه ریندرز» وزیر خارجه بلژیک از کشته شدن یک شهروند این کشور در حمله شب گذشته به یک رستوران در شهر باماکو خبر داد. وی ضمن تروریستی خواندن این حمله، اقدامات خشونت آمیز از این دست را محکوم کرد.

در همین حال سفارت فرانسه خبر کشته شدن یک شهروند این کشور در حمله مذکور را تایید کرد. «لوران فابیوس» وزیر خارجه فرانسه نیز ضمن محکوم کردن کشته شدن یک فرانسوی در حمله باماکو تاکید کرد کشورش به مبارزه با تروریسم در مالی ادامه خواهد داد.

شب گذشته گروهی از مردان مسلح با حمله به یک رستوران در باماکو 5 نفر از جمله سه شهروند خارجی را کشتند. هر چند مناطق شمالی مالی که تحت کنترل نیروهای فرانسوی است، گهگاه شاهد حملات تروریستی است اما این نخستین حمله تروریستی به مناطق جنوبی از جمله پایتخت به شمار می رود.